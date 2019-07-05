В Москве экстренно прооперировали певца Юрия Шатунова

Российская поп-звезда, 45-летний Юрий Шатунов был госпитализирован в одну из московских клиник сразу по окончании гастрольного тура, сообщает «Комсомольская правда».
Об этом изданию сообщил его директор Юрия Аркадий Кудряшов. По его словам, певца госпитализировали в Москве 2 июля.
«В больнице сделали рентген, который выявил воспалительный процесс левой гайморовой пазухи. Была назначена операция на утро четверга. Операция, к счастью, прошла удачно. Юрия оперировали под общим наркозом. Он уже пришел в себя, поел, чувствует себя хорошо. В больнице Юрий, по прогнозам врачей, пробудет еще неделю. А потом перейдет в следующую клинику, удалять этот злосчастный зуб, с которого началось воспаление. Слава Богу, что все сделали вовремя, спасибо врачам», - описал ситуацию Кудряшов.
«В Новороссийске у артиста возникла резкая зубная боль, так что пришлось вызывать врача. Выяснилось, что Шатунов на ногах перенес простуду, что дало осложнения» - отметил директор и рассказал, что Шатунов не хотел подводить поклонников и «провел оставшиеся концерты, принимая перед ними обезболивающие».