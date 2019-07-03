Меган Маркл и принц Гарри выбрали крестных родителей: СМИ рассекретили имена

Крещение сына Меган Маркл и принца Гарри, согласно официальному заявлению, должно состоятся уже совсем скоро – в субботу, 6 июля. Пока в королевском дворце готовятся к этому важному событию, пресса пытается разузнать, кто же станет крестной мамой малыша Арчи, пишет Сегодня.