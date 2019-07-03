Меган Маркл и принц Гарри выбрали крестных родителей: СМИ рассекретили имена

Крещение сына Меган Маркл и принца Гарри, согласно официальному заявлению, должно состоятся уже совсем скоро – в субботу, 6 июля. Пока в королевском дворце готовятся к этому важному событию, пресса пытается разузнать, кто же станет крестной мамой малыша Арчи, пишет Сегодня.
После официального разглашения даты крещения в интернете распространились слухи о том, кого Меган Маркл и принц Гарри выбрали в роли крестных родителей для своего двухмесячного малыша.
Как сообщает западное издание Express, крестной матерью для новорожденного представителя королевской семьи станет известная американская теннисистка Серена Уильямс. Спортсменка сейчас находится в Британии на теннисном турнире. Также сообщается, что второй крестной матерью может стать еще одна подруга герцогини – Джессика Малруни. Крестными отцами, вероятно, станут Марк Дайер и друг Маркус Андерсон, который познакомил супругов.