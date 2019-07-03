Ср, 3.07.2019
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Меган Маркл и принц Гарри выбрали крестных родителей: СМИ рассекретили имена

Prince Harry, Duke of Sussex, and Meghan Markle, Duchess of Sussex, attend the Boston Red Sox vs New York Yankees baseball match at The Queen Elizabeth Olympic Park, London, UK, on the 29th June 2019.//GEORGEROGERS_1405.2522/1906301146/Credit:George Rogers/SIPA/1906301150

ФОТО: George Rogers/SIPA / George Rogers/SIPA

Крещение сына Меган Маркл и принца Гарри, согласно официальному заявлению, должно состоятся уже совсем скоро – в субботу, 6 июля. Пока в королевском дворце готовятся к этому важному событию, пресса пытается разузнать, кто же станет крестной мамой малыша Арчи, пишет Сегодня.

После официального разглашения даты крещения в интернете распространились слухи о том, кого Меган Маркл и принц Гарри выбрали в роли крестных родителей для своего двухмесячного малыша.

Как сообщает западное издание Express, крестной матерью для новорожденного представителя королевской семьи станет известная американская теннисистка Серена Уильямс. Спортсменка сейчас находится в Британии на теннисном турнире. Также сообщается, что второй крестной матерью может стать еще одна подруга герцогини – Джессика Малруни. Крестными отцами, вероятно, станут Марк Дайер и друг Маркус Андерсон, который познакомил супругов. 

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