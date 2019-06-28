Эксперты рассказали, какой шоколад является самым вредным

В современном мире существует множество видов шоколада. Однако самыми распространенными, доступными и всеми любимыми являются темный, молочный и белый. Учитывая то, что такое лакомство любит большинство жителей нашей планеты, эксперты решили выяснить, какой же из трех видов является самым полезным.
Если говорить о темном шоколаде, то полезных свойств в нем однозначно больше, чем вредных, рассказывает Allchoco.com. Он содержит большое количество витаминов, микроэлементов и антиоксидантов, которые, в свою очередь, оказывают благоприятное действие на организм. Однако он так же, как и все остальные, содержит большое количество калорий, которые могут привести к появлению лишних килограммов. Поэтому злоупотреблять им опасно для фигуры.
Что касается молочного шоколада, то содержащееся в нем молоко разрушает структуру антиоксидантов и делает его еще более калорийным.
А самым вредным из этой тройки является белый шоколад. Известно, что в своем составе вместо какао-порошка он содержит сухое молоко. А оно не несет в себе тех свойств, которые присущи классическому темному шоколаду. Никакого тонизирующего и антиоксидантного действия на организм белый шоколад не оказывает. Он является причиной возникновения кариеса, нарушений в обмене веществ и набора лишнего веса.