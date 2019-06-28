Эксперты рассказали, какой шоколад является самым вредным

Если говорить о темном шоколаде, то полезных свойств в нем однозначно больше, чем вредных, рассказывает Allchoco.com. Он содержит большое количество витаминов, микроэлементов и антиоксидантов, которые, в свою очередь, оказывают благоприятное действие на организм. Однако он так же, как и все остальные, содержит большое количество калорий, которые могут привести к появлению лишних килограммов. Поэтому злоупотреблять им опасно для фигуры.

Что касается молочного шоколада, то содержащееся в нем молоко разрушает структуру антиоксидантов и делает его еще более калорийным.