Греческая богиня: Кейт Бекинсейл покорила своим видом на на церемонии

Вчера вечером в Лос-Анджелесе прошла церемония вручения индивидуальных наград НБА по итогам сезона 2018/19. Звездой мероприятия стала 45-летняя Кейт Бекинсейл, которая прошлась по красной ковровой дорожке в серебристо-золотом платье без бретелек от Alberta Ferretti.