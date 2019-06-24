Таро-прогноз на неделю с 24 по 30 июня 2019 года

Весы

«Дурак» указывает Весам на риск оступиться и принять неверное решение. По этой карте им важно следить за предупреждающими знаками, которые помогут сделать верный выбор и не одурачить самих себя из-за халатного отношения к происходящему в жизни.

«Отшельник» призывает Весов углубиться в себя и понять, что же на самом деле нужно для счастья. Сложные вопросы проще решать, придя ко внутреннему равновесию, и карта указывает Весам на такую возможность в начале недели.

По карте «Иерофант» Весам важно посвящать себя осмысленному труду, не гордиться тем, чего они уже достигли, чтобы не упустить возможности для дальнейшего развития. По этому Аркану важно принимать решения, основанные на доводах разума, и тогда удача не заставит себя ждать.

Скорпион

«Башня» указывает Скорпионам на то, что их жизненные принципы подвергнутся сомнениям. Все, что произойдет в начале недели, будет указывать на важность выйти за рамки возможного и найти в себе силы продолжить путь без прежних убеждений. Если они и казались незыблемыми, то в свете последних событий вполне могли просто-напросто устареть и потребовать обновления.

Карта «Смерть» сулит избавление, даже если события будут развиваться не по плану. По этому Аркану из жизни уходит все лишнее, а значит, Скорпионам важно успокоиться и принять то, что в жизни наступил очередной переломный момент, когда прошлое пора оставить за спиной и полностью посвятить себя новым идеям.

По карте «Влюбленные» Скорпионам предстоит сделать выбор по велению сердца. Он может касаться не только личных отношений, но и работы. Совет карты — не слушать никого, чтобы потом не сожалеть о неверном выборе, который не получится изменить.

Стрелец

Аркан «Отшельник» указывает Стрельцам на то, что в начале недели им лучше взять паузу, чтобы оценить ситуацию, в которую они попали. Такая тактика убережет от дальнейших ошибок, а также поможет справиться с возникающими трудностями.

«Звезда» — счастливая карта, указывающая на верно выбранное направление. По этому Аркану Стрельцы могут быть спокойны за результаты своего труда. Для того чтобы не спугнуть удачу, им важно лишь придерживаться золотой середины и не ускорять бег времени.

«Императрица» указывает Стрельцам на благополучное время, когда не нужно торопиться и суетиться. Стоит лишь дать событиям идти своим чередом, как окажется, что трудности буквально испаряются, а там, где не было возможности даже «пролезь», уже можно идти в полный рост, не опасаясь оступиться.

Козерог

Аркан «Башня» сулит Козерогам резкие перемены в жизни. Чаще всего карта служит предупреждением о том, что пора выбираться из тесных рамок и искать новые пути для развития, чтобы не упускать выгодных предложений и достигать новых вершин.