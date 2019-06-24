Таро-прогноз на неделю с 24 по 30 июня 2019 года

Конец июня принесет многим знакам Зодиака перемены и неожиданные события, к которым стоит подготовиться. В таро-прогнозе каждый найдет для себя полезные рекомендации и сможет привлечь удачу.
Старшие Арканы, используемые экспертами сайта dailyhoro.ru, наиболее точно прогнозируют события ближайшего будущего. Благодаря своевременным подсказкам представителям знаков Зодиака будет проще составлять планы на последнюю неделю июня, а также отказываться от тех дел, которые не приведут к успеху. Каждый найдет для себя полезные советы, призванные помочь в жизни и ловко избежать любого рода неприятностей.
Расклады таро карт не являются призывом к действию и носят лишь рекомендательный характер. Арканы указывают на возможные события, которые могут и не сбыться, если будет принято определенное решение. Тем, кто хочет получить достоверный прогноз, нужно не торопясь познакомиться со своим раскладом и «примерить» его на себя. Так получится глубже понять предостережения или подсказки колоды «Последствий».
Овен
По карте «Колесница» Овнов ждет стремительное начало недели, что будет удачным для активных представителей этого знака. Приложенные усилия помогут в скором будущем получить первые положительные результаты трудов. Тем, кто решит «отсидеться», судьба в середине недели может подкинуть новые испытания.
«Дьявол» символизирует привычки и привязанности, которые мешают Овнам добиваться поставленной цели. Избавление от всего, что препятствует счастью и достижению определенных результатов, поможет Овнам не споткнуться на пути к цели и заодно потренировать выдержку, которая обязательно пригодится в дальнейшем.
Телец
Аркан «Солнце» считается одной из самых позитивных карт. Тельцам в начале недели можно расслабится и получать удовольствие от жизни. Понедельник начнется с приятных новостей или сюрпризов, а также может стать прекрасным временем для начала грандиозного проекта.
«Верховная жрица» призывает Тельцов к внимательности. По этому Аркану их ждут испытания на выдержку, а значит, тренировки силы воли помогут Тельцам избежать неприятностей и не совершить опрометчивых действий, которые пагубно отразятся на будущих успехах.
Близнецам «Правосудие» указывает на то, что в начале недели с ними будут происходить события, имеющие прямое отношение к поступкам в недалеком прошлом. Тем, кто был честен, обязательно повезет, а для тех, кто поступал нечестно, судьба уготовила новые испытания на прочность.
«Сила» говорит о победе над трудностями в том случае, если Близнецы смогут выстоять до конца и не свернуть с намеченного пути из-за временных препятствий. По этой карте стойкость позволит выйти из любого затруднительного положения.
«Императрица» указывает на рост, плодородие и везение. Это значит, что в конце недели Близнецы смогут понять, что именно им нужно предпринять для безоговорочной победы. «Императрица» сулит успех, но в отдаленном будущем, поэтому Близнецам не стоит торопить событий. Такие действия могут привести к ошибкам.
Рак
Карта «Луна» говорит о том, что в начале недели Раки могут столкнуться с трудностями. По этому Аркану возможны козни за спиной, а значит, нужно быть вдвойне осторожными. Ракам не стоит никому говорить о своих планах. Можно предпочесть одиночную работу коллективному труду, чтобы избежать стычек и разногласий.
По карте «Мир» происходит победа и достижение того, к чему стремились Раки в последнее время. Аркан указывает на новые возможности и перспективы, которые не стоит упускать. Также эта карта указывает на благоприятное время, когда можно заняться личной жизнью и наконец-то попрощаться с одиночеством.
Лев
«Отшельник» указывает Львам на необходимость уединения. У Львов получится «созреть» для важного решения и не промахнуться с выбором. Этот Аркан указывает на уникальную возможность поставить внешние заботы и дела на паузу, чтобы заняться своим внутренним миром, разложить по полочкам полученные знания и найти ответы на важные вопросы.
«Верховная жрица» указывает на важность доверия внутреннему голосу. В середине недели Львам не стоит игнорировать собственные ощущения, которые могут предупредить об опасности или же указать на благополучный момент, когда нужно совершить рывок вперед.
По карте «Сила» Львам предстоит направить желания в мирное русло. Обретение контроля над бушующими чувствами — важный шаг к благополучной жизни, в которой нет места обидам, претензиям и скандалам.
Дева
«Колесница» говорит о прорыве в делах, когда они сдвигаются с мертвой точки. Девам по этой карте важно приступать к работе немедля, чтобы вовремя успеть на подножку уходящего поезда. Аркан сулит успех активным и находчивым личностям, которые не станут откладывать важных дел в долгий ящик.
Открытые и чистые помыслы, а также движение к поставленной цели без промедления сулят Девам успех. По карте «Иерофант» им на пути встретится человек, который сможет стать наставником и дать мудрые советы. Благодаря своевременной помощи получится поставить точку в делах первостепенной важности.
Весы
«Дурак» указывает Весам на риск оступиться и принять неверное решение. По этой карте им важно следить за предупреждающими знаками, которые помогут сделать верный выбор и не одурачить самих себя из-за халатного отношения к происходящему в жизни.
«Отшельник» призывает Весов углубиться в себя и понять, что же на самом деле нужно для счастья. Сложные вопросы проще решать, придя ко внутреннему равновесию, и карта указывает Весам на такую возможность в начале недели.
По карте «Иерофант» Весам важно посвящать себя осмысленному труду, не гордиться тем, чего они уже достигли, чтобы не упустить возможности для дальнейшего развития. По этому Аркану важно принимать решения, основанные на доводах разума, и тогда удача не заставит себя ждать.
Скорпион
«Башня» указывает Скорпионам на то, что их жизненные принципы подвергнутся сомнениям. Все, что произойдет в начале недели, будет указывать на важность выйти за рамки возможного и найти в себе силы продолжить путь без прежних убеждений. Если они и казались незыблемыми, то в свете последних событий вполне могли просто-напросто устареть и потребовать обновления.
Карта «Смерть» сулит избавление, даже если события будут развиваться не по плану. По этому Аркану из жизни уходит все лишнее, а значит, Скорпионам важно успокоиться и принять то, что в жизни наступил очередной переломный момент, когда прошлое пора оставить за спиной и полностью посвятить себя новым идеям.
По карте «Влюбленные» Скорпионам предстоит сделать выбор по велению сердца. Он может касаться не только личных отношений, но и работы. Совет карты — не слушать никого, чтобы потом не сожалеть о неверном выборе, который не получится изменить.
Стрелец
Аркан «Отшельник» указывает Стрельцам на то, что в начале недели им лучше взять паузу, чтобы оценить ситуацию, в которую они попали. Такая тактика убережет от дальнейших ошибок, а также поможет справиться с возникающими трудностями.
«Звезда» — счастливая карта, указывающая на верно выбранное направление. По этому Аркану Стрельцы могут быть спокойны за результаты своего труда. Для того чтобы не спугнуть удачу, им важно лишь придерживаться золотой середины и не ускорять бег времени.
«Императрица» указывает Стрельцам на благополучное время, когда не нужно торопиться и суетиться. Стоит лишь дать событиям идти своим чередом, как окажется, что трудности буквально испаряются, а там, где не было возможности даже «пролезь», уже можно идти в полный рост, не опасаясь оступиться.
Козерог
Аркан «Башня» сулит Козерогам резкие перемены в жизни. Чаще всего карта служит предупреждением о том, что пора выбираться из тесных рамок и искать новые пути для развития, чтобы не упускать выгодных предложений и достигать новых вершин.
Аркан «Мир» указывает на завершение сложностей, достижение того, что было запланировано, а также на умиротворение и счастье. По этой карте легко достигаются договоренности, происходит перемирие сторон, и открываются новые приятные перспективы как в деловой, так и в личной жизни.
«Влюбленные» — карта выбора, который придется сделать Козерогам в конце недели. По этой карте решения важно принимать единолично, основываясь на собственных предпочтениях. В таком случае риск оступиться снижается. Также Аркан указывает на развитие личных отношений, для чего Козерогам, возможно, придется чем-то пожертвовать, чтобы обрести большее счастье.
Водолей
По карте «Умеренность» Водолеям в начале недели лучше всего умерить пыл и не пытаться поймать двух зайцев сразу. Неторопливая и вдумчивая работа будет лучшей стратегией для тех, кто нацелен на успех в предпринятом деле.
«Колесо фортуны» сулит Водолеям переломный момент, когда в жизни происходят неожиданные события. Водолеям не стоит пугаться, ведь даже самые странные меры, предпринятые в середине недели, могут привести к быстрой победе и безоговорочному счастью. Небольшие трудности не должны пугать, ведь судьба не посылает никому непосильных испытаний.
Аркан «Отшельник» в прогнозе говорит о времени, когда Водолеи смогут на время отложить дела и заботы, чтобы собраться с силами, определить для себя приоритетные направления, а также сделать необходимую подготовительную работу, что в будущем сэкономит массу времени и сил.
Рыбы
По карте «Дурак» Рыб в начале недели ждет непростая ситуация. Рыбам важно сохранять бдительность, чтобы досадные промахи не оказались губительными для начатого дела или выполняемой работы. Совет карты — не давать себя одурачить ложными обещаниями, а также не попасть в ловушку из-за собственной недальновидности или халатного отношения к обязанностям.
По карте «Иерофант» Рыбам следует двигаться лишь в том направлении, которое приведет к успеху. Второстепенные дела могут подождать, ведь активная работа на собственное благополучие обязательно принесет положительные результаты уже в скором времени.
«Мир» сулит разрешение трудностей и прекрасную возможность насладиться жизнью. По этой карте в конце недели Рыб ждет приятное известие, а также возможность помириться с близкими людьми, найти точки соприкосновения с тем, кто раньше обходил Рыб стороной.