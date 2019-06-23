Модель прошлась в прозрачном платье по городу и рассказала о реакции прохожих

25-летняя Льюис вдохновилась вьетнамской моделью Нгок Тринь, которая появилась на Каннском фестивале в черном прозрачном платье. Тогда министр культуры, туризма и спорта Вьетнама посчитал ее внешний вид слишком вульгарным и призвал власти наказать ее за неподобающее поведение.

ФОТО: Norbert Scanella / imago images / PanoramiC

Британская модель надела копию платья Тринь, изготовленную стилисткой Деби Симпсон, и вышла на улицы Лондона. Сначала на нее налетела толпа туристов с просьбами о селфи, один из них даже принял Льюис за Ким Кардашян.

Через полчаса я была в центре внимания: нужно быть очень уверенной в себе, чтобы ходить в таком при дневном свете. Это все-таки не дневное платье,

— описала она происходящее и отметила, что никогда в жизни не надевала ничего похожего.

Затем на Лондонском мосту к ней подошли 55-летняя женщина с дочерью и сделали ей массу комплиментов. По словам Льюис, это придало ей уверенности. После этого она заметила, как один незнакомец попытался сделать селфи на фоне ее обнаженных ягодиц, а другой подошел к ней со словами:

Однажды, перед тем как меня выселили, я устроил в своей комнате стриптиз-клуб, это платье идеально бы подошло.

Реакция других прохожих порадовала модель. Еще один мужчина сказал, что сам с удовольствием надел бы такое в пятницу вечером, а другой заявил, что женщины имеют полное право носить то, что им нравится.

Когда начался дождь, Льюис решила, что пора вернуться в студию и переодеться.

Я сейчас иду по Лондону и вижу модель, светящую своей грудью!

— услышала она по дороге телефонный разговор проходившей мимо женщины.