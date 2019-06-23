Звездный час у Рыб и белая полоса у Козерогов: читай гороскоп на неделю!

У супружеских пар кризис продолжается, партнер, как гиря, тянет вниз. "Хватит ли у вас сил вынести это испытание", – вопрос станет ребром и придется принять в ближайшее время окончательное решение… Слушайте свое сердце, ведь потом ношу ответственности придется тащить на собственной спине. Если закрутили тайный роман, то он -недолговечен.

Лев (23 июля – 21 августа)

Пора на отдых! Силы иссякает, жизненный энергопотенциал стремительно падает, больше уединяйтесь, ведите диалог с совестью, анализируя допущенные в прошлом ошибки, только наедине с собой вы способны "запеленговать" идеи свыше, которые укажут правильный путь развития. Подсознание бомбардирует, освобождаясь от накопленных за длительное время отравляющих эмоций.

На любовном небосклоне сияет солнце взаимного счастья, вы желанны и сами пылаете любовью. А вот на работе противопоказано распыляться. Здесь должен быть индивидуальный участок работы, где вы отличный мастер, делающий высококачественный продукт. И не следует вкалывать за других, бездельников, норовящих одеть на вас свое ярмо гоните прочь. Главное вовремя сачковать, чтобы не переутомиться, болезни на страже.

Тем, кто стремится построить карьеру, следует идти в ногу с научным прогрессом, осваивать инновационные технологии.

Дева (24 августа – 22 сентября)

Ваша задача – заниматься общественной деятельностью, расширять круг новых друзей, знакомиться с людьми, чьи интересы, идеи созвучны вашим. В результате рейтинг популярности возрастет, вы получите рычаги неформального лидера в социуме, любом коллективе и сможете делать то, что запланировали, уверенно идти к намеченной цели, используя свое чрезвычайное влияние на людей. Слово с ваших уст имеет сейчас силу, может убить и воскресить, высказывайтесь лаконично и корректно, без злоупотреблений. Опирайтесь на домочадцев, благоустраивайте семейный очаг, и расплатитесь с теми перед кем в долгу (материальном, моральном). Кредиты нынче брать нельзя. Романтическая тема лишается самой болезненной, играть в любовь плохо получается, зато амплуа достойного заботливого друга вы само совершенство. В любом случае окружающие к вам благосклонны и готовы любить.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Контролируйте себя, не идите вразнос, обстановка наэлектризованная, достаточно искры недоразумений и запылает огонь скандалов с фатальным финалом. Отношения "начальник-подчиненный", "родители-дети", "муж-жена" – самые взрывоопасные. Помните, вы несете серьезную ответственность за судьбы тех людей, которые от вас зависят. Игнорировать, гнобить запрещено. Особенно на работе, где агрессия зашкаливает, провоцируя коллег на аналогичные шаги. Коммуникабельный талант у вас блестящий, укрепляйте профессиональное реноме, стремитесь достичь обязательно карьерных высот, нынче это обязательное условие для вашей эволюции. А домоседство регрессивно, блокирует развитие.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Не сидите на месте, движение – это аккумулятор жизненной энергии. Путешествуйте, оправляйтесь в служебную командировку, повышайте образовательный уровень. Курсы повышения квалификации очень необходимы.