Ср, 19.06.2019
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  • Такая же красивая? Виктория Боня показала, как выглядит без макияжа

Такая же красивая? Виктория Боня показала, как выглядит без макияжа
ФОТО!

Виктория Боня

ФОТО: Instagram

В своем блоге Виктория Боня разместила смелое фото, на котором позирует без яркого макияжа, передает Viva.

Виктория Боня всегда появляется на публике с достаточно насыщенным макияжем и роскошной укладкой. Но как светская львица выглядит дома, когда нет камер фотографов? Снимки без косметики появляются в блоге знаменитости крайне редко, потому многие подписчики Виктории были приятно удивлены, увидев на днях фото, где она позирует без макияжа. 

Виктория подробно рассказала, как делает свой макияж, а также разместила серию снимков "до-после". Поклонники сразу же отметили, что без косметики она выглядит гораздо моложе и нежнее! Ни одной морщинки, чистое ухоженное лицо — Виктории стоит чаще показывать свою натуральную красоту! 

Виктория Боня

ФОТО: Instagram

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