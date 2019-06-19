Такая же красивая? Виктория Боня показала, как выглядит без макияжа

Виктория Боня всегда появляется на публике с достаточно насыщенным макияжем и роскошной укладкой. Но как светская львица выглядит дома, когда нет камер фотографов? Снимки без косметики появляются в блоге знаменитости крайне редко, потому многие подписчики Виктории были приятно удивлены, увидев на днях фото, где она позирует без макияжа.