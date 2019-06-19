Пикантно! Модель из Латвии вернулась на родину и отдыхает полностью обнаженной

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Всемирно известная латвийская модель Карлине Цауне, которая сейчас проживает в Лондоне, приехала в Латвию на отдых.
На своей странице в Instagram звезда назвала причины приезда, а также поделилась кадрами своего времяпровождения в Риге и Юрмале.
Кроме того, она разместила черно-белые снимки, где позирует совершенно голой.
"Ничто не сравнится с летом на севере", - написала она.
До этого модель проживала с мужем в Стокгольме.
Напомним, со своим супругом Людвигом, Карлина поженилась в 2017 году. У пары родилась дочь - Лили.