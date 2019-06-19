Ср, 19.06.2019
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  • Пикантно! Модель из Латвии вернулась на родину и отдыхает полностью обнаженной

Пикантно! Модель из Латвии вернулась на родину и отдыхает полностью обнаженной

Карлина Цауне

ФОТО: https://www.instagram.com/karlinacaune/

Всемирно известная латвийская модель Карлине Цауне, которая сейчас проживает в Лондоне, приехала в Латвию на отдых.

На своей странице в Instagram звезда назвала причины приезда, а также поделилась кадрами своего времяпровождения в Риге и Юрмале.

Кроме того, она разместила черно-белые снимки, где позирует совершенно голой.

"Ничто не сравнится с летом на севере", - написала она. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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not so little, little sister ♥️

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finally some summer! ☀️

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До этого модель проживала с мужем в Стокгольме.

Напомним, со своим супругом Людвигом, Карлина поженилась в 2017 году. У пары родилась дочь - Лили. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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🕊 dream husband 🕊

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not enough words to explain yesterday 💞 @vikaniska

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