Ольга Бузова откровенно рассказала о своей интимной жизни

Сейчас она даже этим гордится. В сториз своего Instagram Ольга Бузова устроила опрос, в котором поинтересовалась у подписчиков, считают ли они ее сексуальной. 66 процентов фолловеров звезды ответили, что не видят в ней сексуальности. Впрочем, Бузову это не расстроило. Она заявила, что секс - это не главное ее достоинство, у нее его просто нет. Больше она ценит в себе душу, сердце, преданность, верность, чувство юмора, доброта, открытость, пишет 7d.org.ua.