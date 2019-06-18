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Ольга Бузова откровенно рассказала о своей интимной жизни

Ольга Бузова

ФОТО: Instagram

Популярная телеведущая и исполнительница Ольга Бузова много раз говорила, что после развода с футболистом Дмитрием Тарасовым у нее не было секса. 

Сейчас она даже этим гордится. В сториз своего Instagram Ольга Бузова устроила опрос, в котором поинтересовалась у подписчиков, считают ли они ее сексуальной. 66 процентов фолловеров звезды ответили, что не видят в ней сексуальности. Впрочем, Бузову это не расстроило. Она заявила, что секс - это не главное ее достоинство, у нее его просто нет. Больше она ценит в себе душу, сердце, преданность, верность, чувство юмора, доброта, открытость, пишет 7d.org.ua.

 

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