Как у Ким: бывшая ведущая «Орла и решки» показала аппетитные формы

31-летняя украинская телеведущая Леся Никитюк никогда не скрывала свою фигуру. Всем известно, что шоувумен пребывает в прекрасной форме. Однако на днях телеведущей удалось удивить своих подписчиков новым кадром, пишет Сегодня.