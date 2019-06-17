Пн, 17.06.2019
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  • Осиная! Анастасия Тарасова похвасталась талией в 58 см

Осиная! Анастасия Тарасова похвасталась талией в 58 см

Анастасия Тарасова

ФОТО: Instagram

25-летняя Анастасия Тарасова на днях поделилась в Instagram своим фитнес-достижением — объем талии молодой матери теперь меньше, чем у моделей, пишет Woman.

Анастасия Тарасова с дочерью

ФОТО: Instagram

Заветные 90х60х90 — мечта любой девушки, однако Анастасия Тарасова, похоже, не намерена останавливаться на эталонных параметрах и продолжает совершенствовать свое тело. Почти год назад «Вице-мисс Россия 2014» родила дочь Милану от футболиста Дмитрия Тарасова. Стройная от природы Анастасия быстро пришла в форму и уже через несколько месяцев после появления на свет малышки радовала поклонников фотографиями в облегающих нарядах

Однако бдительные фолловеры решили, что Анастасия втягивает на снимках живот, и даже провели собственное расследование. Они выяснили, что во время семейного отдыха модель то и дело забывала позировать с выгодных ракурсов. А округлившийся животик новоиспеченной матери некоторые приняли за ранние месяцы второй беременности.

На днях Тарасова опубликовала видео, в котором без прикрас позирует перед зеркалом с голым животом. «58 см», — гласит подпись. Рельефный пресс, осиная талия — действительно есть, чем гордиться! 

Анастасия Тарасова

ФОТО: Instagram

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