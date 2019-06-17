Алла Пугачева купила участок на кладбище

Среди звезд уже давно появилась тенденция приобретать для себя места на кладбище, не скупясь на оформление могильников. Алла Пугачева не стала исключением. Скульпторы уже работают над эскизами фамильного склепа, где используют такой же герб или вензель как и на особняке певицы, пишет СтарХит.
Недавно Алле Пугачевой исполнилось 70, и она заявила о завершении музыкальной карьеры, хотя, по мнению коллег, легко могла бы продолжать концертную деятельность. Примадонна прекрасно себя чувствует, охотно делится опытом с молодым поколением исполнителей и воспитывает двоих маленьких детей. Но, как и многие знаменитости, Алла Борисовна предпочла заранее позаботиться о вопросе собственных похорон.
Так, Пугачева приобрела участок земли рядом с могилой брата на Кузьминском кладбище, желая быть погребенной неподалеку от близкого родственника. Скульпторы уже приступили к созданию эскизов фамильного склепа и предлагают Алле Борисовне различные варианты оформления.
«Там может быть использован такой же герб или вензель как на фасаде дома Аллы Борисовны»,
— рассказал скульптор в эфире программы «Звезды сошлись» на телеканале НТВ.
Евгений Борисович Пугачев скончался восемь лет назад из-за проблем с сердцем. Брат певицы рассказывал, что заболевание наследственное: родители Пугачевых умерли от инфаркта, не дожив до 70 лет. Здоровье Евгения Борисовича подкосило предательство жены: супруга ушла от него, забрав последние семейные сбережения.
К слову, жена украла средства, которые Примадонна выделила на лечение племянника, страдающего от наркозависимости. Евгений Борисович перенес инфаркт, а его сердце не выдержало срочной операции. Заботы о похоронах брата взяла на себя Алла Борисовна. Родственники были неразлучны в детстве, поэтому Пугачева твердо решила, что после смерти их могилы будут рядом.
Из звезд российской эстрады о будущих похоронах позаботился и певец Шура. У него уже есть не только место на кладбище, но и идея оформления участка: в коттедже артиста стоит кованая кровать с виноградными гроздьями, из которой он намерен сделать оградку.
Также о похоронах задумывался Иосиф Кобзон еще до того, как узнал о тяжелом онкологическом заболевании. Певец приобрел участок на Востряковском кладбище рядом с могилой матери. Поэтому сейчас идея Аллы Пугачевой кажется ее коллегам вполне нормальной.