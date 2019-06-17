Алла Пугачева купила участок на кладбище

Недавно Алле Пугачевой исполнилось 70, и она заявила о завершении музыкальной карьеры, хотя, по мнению коллег, легко могла бы продолжать концертную деятельность. Примадонна прекрасно себя чувствует, охотно делится опытом с молодым поколением исполнителей и воспитывает двоих маленьких детей. Но, как и многие знаменитости, Алла Борисовна предпочла заранее позаботиться о вопросе собственных похорон.

Так, Пугачева приобрела участок земли рядом с могилой брата на Кузьминском кладбище, желая быть погребенной неподалеку от близкого родственника. Скульпторы уже приступили к созданию эскизов фамильного склепа и предлагают Алле Борисовне различные варианты оформления.

«Там может быть использован такой же герб или вензель как на фасаде дома Аллы Борисовны»,

— рассказал скульптор в эфире программы «Звезды сошлись» на телеканале НТВ.

Евгений Борисович Пугачев скончался восемь лет назад из-за проблем с сердцем. Брат певицы рассказывал, что заболевание наследственное: родители Пугачевых умерли от инфаркта, не дожив до 70 лет. Здоровье Евгения Борисовича подкосило предательство жены: супруга ушла от него, забрав последние семейные сбережения.

К слову, жена украла средства, которые Примадонна выделила на лечение племянника, страдающего от наркозависимости. Евгений Борисович перенес инфаркт, а его сердце не выдержало срочной операции. Заботы о похоронах брата взяла на себя Алла Борисовна. Родственники были неразлучны в детстве, поэтому Пугачева твердо решила, что после смерти их могилы будут рядом.

Из звезд российской эстрады о будущих похоронах позаботился и певец Шура. У него уже есть не только место на кладбище, но и идея оформления участка: в коттедже артиста стоит кованая кровать с виноградными гроздьями, из которой он намерен сделать оградку.