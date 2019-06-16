Таро-прогноз на неделю с 17 по 23 июня 2019 года

Еженедельный таро-прогноз содержит подсказки и предупреждения, благодаря которым знаки Зодиака смогут найти верный путь к успеху и обойти препятствия стороной. На неделе с 17 по 23 июня у каждого будет возможность достичь поставленной цели и принять верное решение относительно ближайшего будущего.
Эксперты сайта dailyhoro.ru используют для прогноза старшие Арканы, которые наиболее точно показывают развитие событий. Представителям знаков Зодиака стоит внимательно отнестись к раскладам карт, чтобы понять, на какие именно события жизни они указывают. Неспешный анализ классического расклада из трех карт поможет определиться со стратегией, отменить дела, которые не приведут к успеху, а также найти способ достичь благополучия в короткий срок.
Овен
Начало недели встретит Овнов картой «Верховная жрица». По этому Аркану им важно отказаться от спешки и быть внимательными к деталям. Внутренний голос подскажет нужный момент, когда стоит приниматься за дела. Также карта сулит Овнам победу в выбранном направлении, если они перестанут отвлекаться на пустяки.
Аркан «Повешенный» указывает Овнам на трудности в середине июньской недели. Эта карта говорит о том, что Овны допустили просчет, из-за которого попали в тупик. Выход из него возможен при работе над ошибками и соблюдении осторожности.
Начало недели, судя по карте «Дьявол», пройдет в напряжении. По этому Аркану Тельцы столкнутся с испытанием воли, благодаря чему появится возможность избавиться от всего лишнего, что мешает идти к благополучию. Это может быть желание отложить дела на неопределенный срок или потратить накопления на пустяки.
«Умеренность» призывает Тельцов к ответственности и указывает на то, что путь к счастью возможен лишь в том случае, если Тельцы не поспешат с принятием решений. По этой карте удача улыбнется тем, кто ответственно подходит к выполнению дел и не пытается перехитрить судьбу.
«Дурак» указывает Тельцам на тупиковую ситуацию, когда настало время исправить ошибки или промахи, мешающие следовать намеченным путем. По этому Аркану важно принимать решения объективно, не пытаться уйти от ответственности, чтобы в дальнейшем не совершать подобных промахов.
Карта «Дурак», выпадающая на начало недели, указывает Близнецам на то, что в жизни порой встречаются заминки, связанные с ошибками прошлого. По этой карте Близнецы должны понять, где допустили просчет, и исправить его для благополучия в дальнейшем.
«Верховная жрица» призывает Близнецов к осторожности. В середине недели им важно оставить попытки ускорить время, чтобы поспешные выводы или действия не навредили планам. Карта говорит о том, что интуиция обязательно подскажет время, когда нужно будет совершить рывок и достичь цели за короткое время.
«Повешенный» говорит о том, что ошибок в делах и личной жизни можно избежать, если не закрывать глаза на знаки судьбы и не пытаться переложить ответственность на чужие плечи. Повешенный является картой-предостережением, главный совет которой — выполнять дела с полной ответственностью.
Рак
По карте «Луна» Раки в начале недели могут столкнуться с тем, что не в силах продолжить путь из-за страха перед неизвестностью. Совет карты для Раков — не бояться сделать первый шаг, чтобы понять, как именно будут развиваться события, и какие действия стоит предпринять, чтобы избежать ошибок.
«Умеренность» говорит о том, что результат начатого дела будет благоприятным, однако Ракам не стоит надеяться, что все получится быстро. Время следовать выбранным путем и не пытаться ускорить события.
«Колесо фортуны» указывает Львам на то, что в начале недели они не смогут повлиять на неожиданное развитие событий, однако при должном усердии они способны направить энергию в русло достижения новых вершин. Нередко «Фортуна» указывает на благосклонность судьбы, а временные препятствия являются лишь проверкой на готовность начать что-то новое и увлекательное.
По карте «Маг» у Львов будет прекрасная возможность выйти в лидеры в деловой среде, повести за собой людей и достичь коллективной победы. В связи с этим главный совет карты — унять гордыню и объективно подходить к выполнению своих обязанностей, не пытаясь переложить ответственность на плечи коллег.
По карте «Мир» Львам важно достичь внутренней гармонии, чтобы не находиться во власти эмоций. Аркан указывает на то, что исход дел будет благополучным, если строго следовать намеченным путем и не отвлекаться на мелочи.
Дева
По карте «Колесница» события в начале недели будут развиваться стремительно. Девам важно действовать согласно ситуации. По этому Аркану успех ждет тех, кто сможет взять себя в руки и не тушеваться перед новыми обязательствами. Такая тактика обязательно приведет к победе.
Аркан «Луна» говорит о внутренних страхах и смятении. По этой карте Девам важно понять, что большинство опасений беспочвенны и лишь отдаляют от долгожданных результатов. Справиться с сомнениями можно благодаря тренировке силы воли и отказа от прокрастинации.
Весы
Весы в начале недели могут столкнуться с тем, что дела идут не так быстро, как хотелось бы. По карте «Умеренность» временная остановка не сулит ничего плохого, а лишь призывает к бдительности и ответственности. Весам удастся достичь всего, что они запланировали, но для этого важно отказаться от спешки и тем более обмана.
По карте «Дурак» в жизнь могут ворваться неожиданные события, которые способны перевернуть все с ног на голову. Весам важно выбрать верную стратегию, чтобы не ошибиться и не одурачить самих себя, принимая поспешные решения.
По карте «Колесница» Весы смогут совершить рывок и в несколько шагов приблизиться к своей цели. Аркан указывает на важность активных действий без промедления. Тем, кто решится отложить выполнение первостепенных задач на неопределенное время, в будущем грозят неприятности и нехватка времени для реализации всего, что необходимо.
Скорпион
По карте «Отшельник» Скорпионы смогут на время оставить дела и обязанности, чтобы разобраться с внутренними противоречиями. Аркан указывает на возможность провести работу над ошибками, отказаться от ложных целей, которые не приведут к победе, а лишь отдалят от необходимого результата.
По карте «Башня» Скорпионам предстоит понять тот факт, что они «выросли» из прежних целей, и чтобы будущее складывалось благополучно, им необходимо совершенствоваться, получать дополнительные навыки и образование. Это позволит расширить горизонты и откроет новые возможности.
Стрелец
«Иерофант» указывает Стрельцам на необходимость посвящать себя лишь тем делам, которые действительно имеют смысл и ведут к благополучию. По этой карте важно отказаться от бахвальства и не раскрывать свои планы большому количеству людей, чтобы исключить неприятности, связанные с человеческим фактором.
По карте «Верховная жрица» Стрельцам важно прислушаться к внутреннему голосу, который поможет избежать промахов и благополучно прийти к желаемому результату. Аркан не указывает на конкретные сроки, но говорит о положительном исходе затеянного дела, если будет соблюдена осторожность.
«Отшельник» призывает Стрельцов абстрагироваться от посторонней суеты, чтобы вплотную заняться необходимыми делами. По этой карте появляется возможность исправить допущенные осечки, а также отказаться от целей, которые не приведут к счастью.
Козерог
Аркан «Колесо фортуны» указывает Козерогам на непредвиденные обстоятельства. В начале недели события могут развиваться не по запланированному сценарию, однако паниковать не имеет смысла. Через небольшой промежуток времени Козероги поймут, что им нужно предпринять.
«Звезда» является счастливым Арканом, который указывает на верно выбранный путь. По этой карте Козероги смогут преодолеть все трудности, если не свернут с намеченного направления и оставят за спиной ненужные переживания.
«Маг» говорит о контроле и уверенности. По этому Аркану достичь того, что было запланировано, не составит труда, если Козероги смогут победить упрямство. Карта говорит о важности принимать условия «игры» и продолжать развитие по всем направлениям, а также не зацикливаться на устаревших методах.
Водолей
Аркан «Императрица» сулит Водолеям благоприятное разрешение временных трудностей. Эта карта указывает на важность роста и развития. Новые знания и навыки помогут Водолеям найти еще одно направление для развития спящих талантов, что в будущем принесет неплохие дивиденды.
По карте «Умеренность» Водолеи смогут достичь всего, что было в планах, если прислушаются к интуиции. Внутренний голос поможет найти лучшее время для того, чтобы одним махом преодолеть все преграды, а значит, в середине недели стоит занять позицию наблюдателя.
«Суд» говорит о безоговорочной победе при условии, что Водолеи будут честны перед собой и окружением. Попытки обмана не приведут ни к чему хорошему, важно соблюдать правила затеянной игры и не поддаваться на провокации со стороны недоброжелателей.
Рыбы
«Маг» указывает Рыбам на то, что им под силу изменить жизнь к лучшемуза короткий отрезок времени. Аркан призывает не зарывать талантов в землю и не бояться ответственности. В начале недели возможны предложения, которые откроют перед Рыбами заманчивые перспективы.
«Сила» указывает на успех, а значит, Рыбы смогут преодолеть временные трудности. По этой карте важно оставаться в спокойной уверенности, а также держать дистанцию между людьми, навязывающими свое мнение.
«Дурак» предупреждает Рыб о том, что в конце недели они могут столкнуться с проблемами, если будут легкомысленно относиться к своим обязанностям. Промахи могут поджидать как на работе, так и в личной жизни. Рыбам важно сдерживать обещания и не давать ложных надежд.