Таро-прогноз на неделю с 17 по 23 июня 2019 года

По карте «Дурак» в жизнь могут ворваться неожиданные события, которые способны перевернуть все с ног на голову. Весам важно выбрать верную стратегию, чтобы не ошибиться и не одурачить самих себя, принимая поспешные решения.

По карте «Колесница» Весы смогут совершить рывок и в несколько шагов приблизиться к своей цели. Аркан указывает на важность активных действий без промедления. Тем, кто решится отложить выполнение первостепенных задач на неопределенное время, в будущем грозят неприятности и нехватка времени для реализации всего, что необходимо.

Скорпион

Десятый Аркан «Колесо фортуны» указывает Скорпионам на непредвиденные обстоятельства. По этой карте необходимо принять свою судьбу, чтобы научиться ей управлять и направлять энергию в русло решения поставленных задач. Несмотря на то, что в начале недели может быть некий хаос, Скорпионы справятся с происходящим и найдут дверь, ведущую к благополучному будущему.

По карте «Отшельник» Скорпионы смогут на время оставить дела и обязанности, чтобы разобраться с внутренними противоречиями. Аркан указывает на возможность провести работу над ошибками, отказаться от ложных целей, которые не приведут к победе, а лишь отдалят от необходимого результата.

По карте «Башня» Скорпионам предстоит понять тот факт, что они «выросли» из прежних целей, и чтобы будущее складывалось благополучно, им необходимо совершенствоваться, получать дополнительные навыки и образование. Это позволит расширить горизонты и откроет новые возможности.

Стрелец

«Иерофант» указывает Стрельцам на необходимость посвящать себя лишь тем делам, которые действительно имеют смысл и ведут к благополучию. По этой карте важно отказаться от бахвальства и не раскрывать свои планы большому количеству людей, чтобы исключить неприятности, связанные с человеческим фактором.

По карте «Верховная жрица» Стрельцам важно прислушаться к внутреннему голосу, который поможет избежать промахов и благополучно прийти к желаемому результату. Аркан не указывает на конкретные сроки, но говорит о положительном исходе затеянного дела, если будет соблюдена осторожность.

«Отшельник» призывает Стрельцов абстрагироваться от посторонней суеты, чтобы вплотную заняться необходимыми делами. По этой карте появляется возможность исправить допущенные осечки, а также отказаться от целей, которые не приведут к счастью.

Козерог

Аркан «Колесо фортуны» указывает Козерогам на непредвиденные обстоятельства. В начале недели события могут развиваться не по запланированному сценарию, однако паниковать не имеет смысла. Через небольшой промежуток времени Козероги поймут, что им нужно предпринять.

«Звезда» является счастливым Арканом, который указывает на верно выбранный путь. По этой карте Козероги смогут преодолеть все трудности, если не свернут с намеченного направления и оставят за спиной ненужные переживания.