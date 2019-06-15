«Пуритане могут спать спокойно»: полуголая Брежнева обратилась к моралистам

Ты понимаешь, тут такое дело... Фото в предыдущем посте – из клипа, а не из жизни, поэтому все моралисты и пуритане могут спать спокойно. Ну, или посмотрите уже клип... И напомню, что еще #яжемать, мне 37 и муж есть: полный букет для негодования,