«Пуритане могут спать спокойно»: полуголая Брежнева обратилась к моралистам
Певица отреагировала на нападки недоброжелателей. Вера Брежнева не смогла сдержать эмоций, пишет Дни.ру.
В личном микроблоге знаменитость опубликовала фрагмент своего нового клипа на песню "Я не святая". Ниже Вера Брежнева обратилась к поклонникам.
Певица попросила не смешивать ее реальную жизнь и образ, который она создает на экране, а если конкретно – в новом музыкальном ролике. Звезда намекнула, что обычно не ходит полуголой по улицам, поэтому поборники нравственности могут расслабиться.
Ты понимаешь, тут такое дело... Фото в предыдущем посте – из клипа, а не из жизни, поэтому все моралисты и пуритане могут спать спокойно. Ну, или посмотрите уже клип... И напомню, что еще #яжемать, мне 37 и муж есть: полный букет для негодования,
– отметила Вера Брежнева.
Напомним, над вокалисткой сгустились тучи после того, как она выложила в микроблоге кадры со съемок нового клипа. Знаменитость запечатлена в "развратном", по мнению интернет-обывателей, виде. Вера Брежнева облачена в боди с пайетками и кожаную куртку.