Сб, 15.06.2019
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«Пуритане могут спать спокойно»: полуголая Брежнева обратилась к моралистам
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Вера Брежнева

ФОТО: Instagram

Певица отреагировала на нападки недоброжелателей. Вера Брежнева не смогла сдержать эмоций, пишет Дни.ру.

В личном микроблоге знаменитость опубликовала фрагмент своего нового клипа на песню "Я не святая". Ниже Вера Брежнева обратилась к поклонникам.

Певица попросила не смешивать ее реальную жизнь и образ, который она создает на экране, а если конкретно – в новом музыкальном ролике. Звезда намекнула, что обычно не ходит полуголой по улицам, поэтому поборники нравственности могут расслабиться.

Ты понимаешь, тут такое дело... Фото в предыдущем посте – из клипа, а не из жизни, поэтому все моралисты и пуритане могут спать спокойно. Ну, или посмотрите уже клип... И напомню, что еще #яжемать, мне 37 и муж есть: полный букет для негодования,

– отметила Вера Брежнева.

Напомним, над вокалисткой сгустились тучи после того, как она выложила в микроблоге кадры со съемок нового клипа. Знаменитость запечатлена в "развратном", по мнению интернет-обывателей, виде. Вера Брежнева облачена в боди с пайетками и кожаную куртку.

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