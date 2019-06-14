Звезда сериала «Богатые тоже плачут» умерла от рака в 54 года

Мексиканская актриса и танцовщица Эдит Гонсалес, известная по ролям Марисабель в сериале "Богатые тоже плачут" и Леонеллы в "Дикой розе", умерла. Об этом сообщает El Universal.

Гонсалес на протяжении нескольких лет боролась с раком яичников. Страшную болезнь у неё обнаружили в 2016 году. Тогда она перенесла несколько операций и сообщила о ремиссии, однако болезнь опять напомнила о себе.

ФОТО: FMPG/MPI/Capital Pictures / FMPG/MPI/Capital Pictures