Пт, 14.06.2019
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  • Не открывай эту галерею при жене! 28-летняя модель выставила напоказ свое богатство

Не открывай эту галерею при жене! 28-летняя модель выставила напоказ свое богатство
Все натуральное!

28-летняя Линдси Пелас обрела известность в Сети благодаря своей натуральной груди восьмого размера.

Стройная подтянутая фигура в сочетании с очаровательным лицом модели и ее пышной грудью помогли ей заполучить почти 3,5 миллиона подписчиков на ее странице в Instagram. Сама Линдси говорит, что благодарна природе за такой «дар», однако с ним связано масса проблем, но, судя по всему, ради известности девушка готова стерпеть все трудности.

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