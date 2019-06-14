Не открывай эту галерею при жене! 28-летняя модель выставила напоказ свое богатство
28-летняя Линдси Пелас обрела известность в Сети благодаря своей натуральной груди восьмого размера.
Стройная подтянутая фигура в сочетании с очаровательным лицом модели и ее пышной грудью помогли ей заполучить почти 3,5 миллиона подписчиков на ее странице в Instagram. Сама Линдси говорит, что благодарна природе за такой «дар», однако с ним связано масса проблем, но, судя по всему, ради известности девушка готова стерпеть все трудности.
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