Пугачева показала опасные развлечения своих детей

В личном Instagram королева отечественной эстрады опубликовала свежее видео. В кадре шестилетние близнецы Лиза и Гарри осваивают ролики.

Наследники знаменитостей сосредоточено учились держать равновесие. Подобные развлечения могут быть травмоопасны, поэтому ребятам выдали шлемы и налокотники.

"Если долго мучиться, что-нибудь получится (орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)", – подписала пост Алла Пугачева.

Напомним, Лиза и Гарри появились на свет 18 сентября 2013 года. Детей для Аллы Пугачевой и Максима Галкина родила суррогатная мать – 18 лет назад певица заморозила яйцеклетки.