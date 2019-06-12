Пугачева показала опасные развлечения своих детей

Примадонна похвасталась успехами своих младших детей. Алла Пугачева и Максим Галкин купили любимым близнецам роликовые коньки, пишут Дни.ру.
В личном Instagram королева отечественной эстрады опубликовала свежее видео. В кадре шестилетние близнецы Лиза и Гарри осваивают ролики.
Наследники знаменитостей сосредоточено учились держать равновесие. Подобные развлечения могут быть травмоопасны, поэтому ребятам выдали шлемы и налокотники.
"Если долго мучиться, что-нибудь получится (орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)", – подписала пост Алла Пугачева.
Напомним, Лиза и Гарри появились на свет 18 сентября 2013 года. Детей для Аллы Пугачевой и Максима Галкина родила суррогатная мать – 18 лет назад певица заморозила яйцеклетки.
Дети знаменитости развиты не по годам. Примадонна и ее муж тратят огромные средства на обучение близнецов. Например, посещение французского детского сада обходится в 390 тысяч рублей ежемесячно. Кроме того, у наследников Аллы Пугачевой и Максима Галкина есть гувернер, который окончил Сорбонну и две няни.