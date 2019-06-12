Ср, 12.06.2019
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  • Фото: эстонская певица встретила 30-летие грандиозным праздником

Фото: эстонская певица встретила 30-летие грандиозным праздником

Kethi Uibomägi.

ФОТО: arhiiv

Певица и ведущая Кети Уйбомяги отпраздновала 30-летие. Женщина устроила грандиозный праздник, на который пригласила нескольких известных друзей.

Кети пригласила на праздник таких местных знаменитостей, как Калле Сепп, Ану Саагим, Кеэт Хярма, Юри Поотсманн, Карл-Эрик Таукар и других.

Гости праздника часто фотографировали Кети, благодаря чему одному из гостей удалось словить курьезный момент.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Happy birthday Kethi ❤️ @kethiuibomagi @cerlisarv @reet.harmat

A post shared by Anu Saagim (@anu_saagim) on

В тот момент, когда гости поднимали именинницу на стуле, на 29 раз сломалась одна его ножка, как будто отказываясь признавать, что Кети уже 30 лет. Но факт есть факт и девушку все-таки подняли в 30-ый раз.

Kethi Uibomägi ülestõstmise ajal murdus tooli jalg.

ФОТО: Kuvatõmmis Instagramist

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