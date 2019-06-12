Фото: эстонская певица встретила 30-летие грандиозным праздником

Певица и ведущая Кети Уйбомяги отпраздновала 30-летие. Женщина устроила грандиозный праздник, на который пригласила нескольких известных друзей.
Кети пригласила на праздник таких местных знаменитостей, как Калле Сепп, Ану Саагим, Кеэт Хярма, Юри Поотсманн, Карл-Эрик Таукар и других.
Гости праздника часто фотографировали Кети, благодаря чему одному из гостей удалось словить курьезный момент.
В тот момент, когда гости поднимали именинницу на стуле, на 29 раз сломалась одна его ножка, как будто отказываясь признавать, что Кети уже 30 лет. Но факт есть факт и девушку все-таки подняли в 30-ый раз.