Вчера, 6 мая, у участников песенного конкурса Евровидение состоялась вторая репетиция. И хотя все конкурсанты выкладывались на все сто процентов, больше всего внимания привлек номер участников от Финляндии. Смотрите фото и видео!
Для подписчиков
ФОТО И ВИДЕО ⟩ Участник Евровидения от Финляндии сверкнул пятой точкой на очередной репетиции
На Евровидении, которое начнется уже сегодня, Финляндию представит Windows95man с композицией No rules. Кстати, известно, что жюри отборочного тура в Финляндии поставили коллективу Windows95man самые низкие оценки, поскольку не хотели отправлять эпатажных музыкантов на Евровидение.