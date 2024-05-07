ФОТО И ВИДЕО Участник Евровидения от Финляндии сверкнул пятой точкой на очередной репетиции

На Евровидении, которое начнется уже сегодня, Финляндию представит Windows95man с композицией No rules. Кстати, известно, что жюри отборочного тура в Финляндии поставили коллективу Windows95man самые низкие оценки, поскольку не хотели отправлять эпатажных музыкантов на Евровидение.

«Я артист, который время от времени ходит в душ и думает: "Что я могу сделать следующее, чтобы смутить мир, но сделать это веселым и радостным образом? Как я могу принести в мир больше счастья?" Это действительно важно, и таков даже мой образ жизни», - поделился Windows95man в интервью для Eurovision World.