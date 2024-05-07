Музыкант Эгерт Мильдер поделился с подписчиками в социальных сетях очаровательным видеоклипом своей дочери Милли, которая наизусть поет песню представителей Эстонии на Евровидении-2024 5MIINUST и Puuluubi.
ВИДЕО ⟩ Поет наизусть: трехлетняя дочь эстонских музыкантов готова к конкурсу Евровидение-2024
«Не знаю, как вы, а мы с Милли готовы к Евровидению. Вперед, вперед, вперед, вперед, вперед, 5MIINUST и Puuluup!» - пишет музыкант Эгерт Милдер в опубликованном в социальных сетях видео, на котором его маленькая дочь Милли поет песню представителей Эстонии на Евровидении в этом году.
«Прекрасных букв "Р" маленькой леди Милдер», - комментирует радиоведущая MyHitsi Кети Уйбомяги.
Эгерт Милдер женился на Пирет Ярвис в Тбилиси, Грузия, 3 августа 2017 года. В прошлом году пара отметила шестую годовщину свадьбы.
В августе 2020 года они впервые стали родителями - у пары родилась дочь Милли. В марте прошлого года в семье произошло пополнение - родился сын Макс Милдер.