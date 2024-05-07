ВИДЕО Поет наизусть: трехлетняя дочь эстонских музыкантов готова к конкурсу Евровидение-2024

«Не знаю, как вы, а мы с Милли готовы к Евровидению. Вперед, вперед, вперед, вперед, вперед, 5MIINUST и Puuluup!» - пишет музыкант Эгерт Милдер в опубликованном в социальных сетях видео, на котором его маленькая дочь Милли поет песню представителей Эстонии на Евровидении в этом году.