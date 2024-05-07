ФОТО И ВИДЕО Топлес и с огромной сумкой: Кара Делевинь снялась в новой откровенной рекламе

Кара позировала с гигантской версией сумки Falabella от Стеллы Маккартни, которая, как известно, изготавливается без использования продуктов животного происхождения. Такие сумки нормального размера стоят до 89 тысяч гривен.

На фото Делевинь снялась топлес, стоя у большой копии сумки. При этом наготу она прикрыла лишь согнутой в локте рукой, держа ручку изделия в виде цепи. На другом снимке она также снялась без белья, спрятавшись за огромной сумкой.

Делевинь описала продукцию знаменитого бренда так: «Революционная тогда и сейчас, Фалабелла восстает против статус-кво с бунтарской позицией. Это – значок инноваций, устанавливающий новый стандарт роскоши без натуральной кожи, но с таким же мастерством, качеством и долговечностью».

Бренд Stella McCartney на своей странице в социальной сети опубликовал видео, в котором модель Кара Делевинь вылазит из огромной сумки Falabella.

Поклонники, которые пристально следят за жизнью звезды, а их немало - более 41 миллиона, оставили под публикацией фотосессии лестные комментарии: «Это наш ангел», «Богиня Кара», «Вместе мы можем положить конец жестокости, надев только веганские аксессуары! », «Икона», «Нам нужно видеть больше такого! Браво».