Во вторник, незадолго до 11 часов, как сообщали местные жители, в деревню Сууре-Ляхтру прибыла полицейская машина в частной окраске с включенными мигалками и сиренами. «Она остановилась недалеко от автобусной остановки», - сказал местный житель. Позднее на место также прибыла скорая помощь.
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ФОТО ⟩ Во вторник утром в Сууре-Ляхтру приехала полиция с мигалками и сиреной
«Я подумал, что они просто проезжают через эту деревню по какому-то важному вызову. Я испугался, когда увидел, что они остановились здесь. Я решил, что опять что-то ужасное происходит», - рассказал местный житель Elu24.