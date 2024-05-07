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ФОТО Во вторник утром в Сууре-Ляхтру приехала полиция с мигалками и сиреной

Limon.ee
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Полицейский автомобиль. Иллюстративное фото.
Полицейский автомобиль. Иллюстративное фото. Фото: Madis Veltman

Во вторник, незадолго до 11 часов, как сообщали местные жители, в деревню Сууре-Ляхтру прибыла полицейская машина в частной окраске с включенными мигалками и сиренами. «Она остановилась недалеко от автобусной остановки», - сказал местный житель. Позднее на место также прибыла скорая помощь.

«Я подумал, что они просто проезжают через эту деревню по какому-то важному вызову. Я испугался, когда увидел, что они остановились здесь. Я решил, что опять что-то ужасное происходит», - рассказал местный житель Elu24.

Мужчина добавил, что несколько минут после прибытия полиции на место приехала скорая помощь. «Они что-то там делали, но я точно не понял», - описал житель действия полиции и добавил, что как скорая помощь, так и полиция покинули место происшествия примерно через 15 минут.

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