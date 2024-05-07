«Вы серьезно?!» Олимпийскую форму эстонских спортсменов раскритиковали в соцсетях

Коллекция Team Estonia, разработанная дизайнером Реэт Аус специально для Олимпийских игр в Париже, создана по принципу замкнутого цикла производства. В коллекции используются на 100% переработанные джинсовые изделия и футболки с сертификатом Upmade.

Президент Эстонского Олимпийского комитета Урмас Сыырумаа заявил, что забота об окружающей среде является очень важным принципом для олимпийского движения. «Международный олимпийский комитет в последние годы акцентировал внимание на экологический след человека и важность сохранения ресурсов для мира. Поэтому основным критерием для нашей коллекции одежды было то, чтобы мы нашли способ их повторного использования», - сказал Сырумаа.