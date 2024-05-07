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«Вы серьезно?!» Олимпийскую форму эстонских спортсменов раскритиковали в соцсетях

Limon.ee
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Олимпийский комитет Эстонии и компания Reet Aus представили парадную форму сборной Эстонии для участия в Олимпийских играх в Париже.
Олимпийский комитет Эстонии и компания Reet Aus представили парадную форму сборной Эстонии для участия в Олимпийских играх в Париже. Фото: Tairo Lutter, Postimees / Scanpix

В понедельник, дизайнер одежды Олимпийского комитета Реэт Аус представила одежду, которую эстонские спортсмены будут носить на Олимпийских играх. Однако спустя недолгое время, одежда получила критику в социальных сетях. «Так вот в такой одежде мы отправляем наших спортсменов в Париж? В столицу моды, на Олимпийские игры…» - удивляются многие.

Коллекция Team Estonia, разработанная дизайнером Реэт Аус специально для Олимпийских игр в Париже, создана по принципу замкнутого цикла производства. В коллекции используются на 100% переработанные джинсовые изделия и футболки с сертификатом Upmade.

Президент Эстонского Олимпийского комитета Урмас Сыырумаа заявил, что забота об окружающей среде является очень важным принципом для олимпийского движения. «Международный олимпийский комитет в последние годы акцентировал внимание на экологический след человека и важность сохранения ресурсов для мира. Поэтому основным критерием для нашей коллекции одежды было то, чтобы мы нашли способ их повторного использования», - сказал Сырумаа.

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