В понедельник, дизайнер одежды Олимпийского комитета Реэт Аус представила одежду, которую эстонские спортсмены будут носить на Олимпийских играх. Однако спустя недолгое время, одежда получила критику в социальных сетях. «Так вот в такой одежде мы отправляем наших спортсменов в Париж? В столицу моды, на Олимпийские игры…» - удивляются многие.
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«Вы серьезно?!» Олимпийскую форму эстонских спортсменов раскритиковали в соцсетях
Коллекция Team Estonia, разработанная дизайнером Реэт Аус специально для Олимпийских игр в Париже, создана по принципу замкнутого цикла производства. В коллекции используются на 100% переработанные джинсовые изделия и футболки с сертификатом Upmade.