ТОП-11: какими фотографиями похвастались известные люди Эстонии в соцсетях в начале июня?

Актриса Рената Пиотровски находится на кинофестивале «Кинотавр» в Сочи, а уже в четверг в прокат выходит комедия с ее участием «Я не такой! Я не такая!»

Рената Пиотровски ФОТО: Instagram

Певица Ника Марула отдыхает на Бали и радует социальные сети своими снимками. «Что я могла еще хотеть ? Любовь - жара - море - беззаботность - музыка. Спасибо», - подписала она эту фотографию.

Ника Марула ФОТО: Instagram

Фуд-блогер Кристина Янчаускас не может жить без еды и каждый день находит новые и новые места с вкусными блюдами, фестивали еды, фотографиями которых делится в социальных сетях. Вот эта фотография с аппетитными оладьями подписана так: «Так как фестиваль уличных артистов Tadaa не приехал в этом году на Telliskivi Tänavatoidufestival, то мы поехали за ним в Ласнамяэ. Микро-вариант фестиваля расположился на зеленой лужайке с той же живой музыкой, клоунами, акробатами и фокусниками. Было и несколько палаток с едой, в которой узнала Minpannkoogid. 10 штук с добавками всего 2.50€. Из-за небольшого размера взяли двойную порцию. Вещь вкусная! Чуть солоноватые блинчики со сметаной с пылу с жару на свежем воздухе, представили? То-то же».

Блинчики от Кристины Янчаускас ФОТО: Instagram

Владелица турбюро Union Travel Элле Воксепп отправилась покорять мир. Элле сейчас находится в Лос-Анджелесе, где принимается участие в международном конкурсе Missis Globe.

Элле Воксепп в Лос-Анджелесе на конкурсе Missis Globe ФОТО: Instagram

Депутат Рийгикогу Мария Юферева-Скуратовски и главный редактор русскоязычного портала Postimees Олеся Лагашина находятся в США. «Принимаю участие в программе «Зарубежная политика США - глобальные вызовы II». Европейские политики и журналисты в одном флаконе», - подписала одно из своих вашингтонских фото Мария.

Мария Юферева и Олеся Лагашина в США ФОТО: Instagram

Эстонский стилист Светлана Агуреева поспорила с подружками, что может носить красивые платья, а не только платья-бесформенные мешки. Света в течение семи дней должна выкладывать приятные мужскому глазу образы, то есть в обтягивающих (очень и не очень) и женственных платьях. На кону - бутылка шампанского. И вот последняя фотография из начавшегося марафона за час собрала несколько сотен лайков и не один десяток восхищенных комментариев. Света надела мамино платье и подписала пост так: «По сусекам наскребла очередной лучок...Этому платью лет 20, не меньше! Любимое платье из гардероба моей мамы. Когда мне было лет 10, она носила его с соломенной шляпой и плетеной сумкой, и мне оно всегда жутко нравилось, поэтому оно и перекочевало в мой гардероб. Сегодня его первый выход, по-моему, очень женственное и, самое главное, актуальное на сегодняшний день!»

Светлана Агуреева ФОТО: Instagram

Редактор моды и красоты в AS Postimees Кристина Херодес наслаждается солнцем и морем в Испании. «Кто угадает, какое создание на этом снимке? Ответов может быть несколько», - подписала Кристина этот снимок.

Кристина Херодес ФОТО: Instagram

Певица Элина Нечаева снимает клип на песню La voce dell’alba

Совладелица туристической фирмы Anhel Tours Нонна Сальникова вместе с мужем и детьми отдыхает в Турции. Нонна часто выкладывает свои фотографии в купальниках - у нее великолепная фигура. Кстати, женщина - мать четверых детей.

Супруги Сальниковы в Турции ФОТО: Instagram

Депутат Рийгикогу Яна Тоом только что улетела из достаточно холодной Барселоны в летний Брюссель. Так она подписала эту дождливую фотографию: «Барселона. Плюс тринадцать. В Брюссель! В Брюссель!»

Дождливая и холодная Барселона от Яны Тоом ФОТО: Instagram

Редактор Радио 4 Екатерина Вайзер приняла участие в модном показе нового эстонского бренда Join Me в качестве модели.