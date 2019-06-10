Пн, 10.06.2019
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Папарацци сняли, как тело Бритни Спирс выглядит в реальности, а не в Instagram

File photo dated 28/08/16 of Britney Spears, who has added a new London date to her Piece Of Me tour, as well as shows in Birmingham and Blackpool.

ФОТО: PA / PA Wire/PA Images

37-летняя певица отправилась на отдых в Майами, США, со своим бойфрендом Сэмом Асгари, пишет Лайф.

Похоже, все заботы и тревоги поп-дива решила отодвинуть на задний план. Спирс отдохнула на яхте со своим 25-летним возлюбленным, где выглядела вполне вернувшейся к жизни после лечения в психиатрической клинике.

Влюблённые флиртовали, наслаждались обществом друг друга и даже попытались воссоздать знаменитую сцену из "Титаника", где герои Кейт и Лео стоят на носу корабля, пишет Daily Mail. Парочка отважилась и понырять, но для них всё закончилось благополучно.

Однако на снимках папарацци певица выглядит не совсем так, как на её странице в "Инстаграме". Если в соцсетях звезда демонстрирует мышцы, плоский живот и завидный пресс, то здесь она казалась девушкой с довольно пышными мягкими формами.

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