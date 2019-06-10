Папарацци сняли, как тело Бритни Спирс выглядит в реальности, а не в Instagram

Похоже, все заботы и тревоги поп-дива решила отодвинуть на задний план. Спирс отдохнула на яхте со своим 25-летним возлюбленным, где выглядела вполне вернувшейся к жизни после лечения в психиатрической клинике.

Влюблённые флиртовали, наслаждались обществом друг друга и даже попытались воссоздать знаменитую сцену из "Титаника", где герои Кейт и Лео стоят на носу корабля, пишет Daily Mail. Парочка отважилась и понырять, но для них всё закончилось благополучно.

Однако на снимках папарацци певица выглядит не совсем так, как на её странице в "Инстаграме". Если в соцсетях звезда демонстрирует мышцы, плоский живот и завидный пресс, то здесь она казалась девушкой с довольно пышными мягкими формами.