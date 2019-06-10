Вера Брежнева показала трогательное семейное фото

Куда реже артистка публикует фото с родственниками, а тем более с мамой. Однако в честь дня рождения близкого человека певица решила сделать исключение.

Так, на своей странице в Instagram Вера Брежнева опубликовала семейный кадр, на котором позирует с мамой Тамарой Витальевной, сестрой Викторией и старшей дочерью Соней Киперман. Снимком артистка поделилась по поводу дня рождения своей мамы. Вера Брежнева призналась, что у них очень близкие отношения.