Пн, 10.06.2019
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  • Вера Брежнева показала трогательное семейное фото

Вера Брежнева показала трогательное семейное фото

Вера Брежнева

ФОТО: Instagram

37-летняя певица Вера Брежнева часто делится кадрами со съемок, на которых демонстрирует свою активную жизнь, пишет Сегодня.

Куда реже артистка публикует фото с родственниками, а тем более с мамой. Однако в честь дня рождения близкого человека певица решила сделать исключение.

Так, на своей странице в Instagram Вера Брежнева опубликовала семейный кадр, на котором позирует с мамой Тамарой Витальевной, сестрой Викторией и старшей дочерью Соней Киперман. Снимком артистка поделилась по поводу дня рождения своей мамы. Вера Брежнева призналась, что у них очень близкие отношения.

"Как важно, чтобы мама была жива, чтобы мама была здорова. И так круто, когда с мамой близкие, тёплые, дружеские отношения! Сегодня День Рождения Нашей Мамы !! Нас у неё 4, а старшая сестра сегодня мысленно с нами", – подписала фото Вера Брежнева.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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