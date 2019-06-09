«Это было незабываемо!» Полина Гагарина покорила Латвию (видео)

7 июня звезда принимала участие в премии Муз-ТВ, где получила награду за «Лучшее женское видео». Сразу после церемонии Полина Гагарина незамедлительно отправилась в Латвию.

Стоит отметить, что перед Гагариной на сцену выходила латвийская исполнительница Амината, которая хорошо знакома с Полиной.

Артистки вместе выступали на конкурсе «Евровидение», кроме того Полина была одной из наставниц на шоу «Голос», когда Амината в нем принимала участие.

Латвийская звезда поделилась с сторис трогательным фото.

Амината ФОТО: https://www.instagram.com/aminata_savadogo

Зрители, которые пришли на площадь Виенибас, без устали подпевали следом за любимой исполнительницей. Instagram наполнился десятками снимков и видеороликов с любимой певицей. Поклонники не забывали писать слова благодарности для Полины, в надежде, что их любимая артистка еще вернется с сольным концертом в Латвию.

Видео: Выступление Полины Гагариной в Даугавпилсе