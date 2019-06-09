Вс, 9.06.2019
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  • «Это было незабываемо!» Полина Гагарина покорила Латвию (видео)

«Это было незабываемо!» Полина Гагарина покорила Латвию (видео)

Полина Гагарина

ФОТО: https://www.instagram.com/xe_nnia/

С 7 по 9 июня в Даугавпилсе прошли традиционные Дни города. Местное самоуправление предоставило жителям и гостям города обширную развлекательную программу, но кульминацией стало выступление российской исполнительницы Полины Гагариной. 

7 июня звезда принимала участие в премии Муз-ТВ, где получила награду за «Лучшее женское видео». Сразу после церемонии Полина Гагарина незамедлительно отправилась в Латвию.

Стоит отметить, что перед Гагариной на сцену выходила латвийская исполнительница Амината, которая хорошо знакома с Полиной. 

Артистки вместе выступали на конкурсе «Евровидение», кроме того Полина была одной из наставниц на шоу «Голос», когда Амината в нем принимала участие. 

Латвийская звезда поделилась с сторис трогательным фото.  

Амината

ФОТО: https://www.instagram.com/aminata_savadogo

Зрители, которые пришли на площадь Виенибас, без устали подпевали следом за любимой исполнительницей. Instagram наполнился десятками снимков и видеороликов с любимой певицей. Поклонники не забывали писать слова благодарности для Полины, в надежде, что их любимая артистка еще вернется с сольным концертом в Латвию.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЭТО БЫЛО ПРОСТО ОБАЛДЕННО!!!!! 😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍 Словами не описать!!! 😍😍😍😍 Спасибо Вам огромное @gagara1987 за то, что встряхнули наш маленький городок!!!! 😍😍😍😍 Все было на высшем уровне!!! На «кукушке» мы с сестрой лишились голоса, так как подпевали (орали) вовсю, как могли... Аж два раза потеряли голос, благодаря мэру, который лично попросил на бис спеть 😂 Очень мощно прозвучала «кукушка»... Некоторые люди, стоящие рядом с нами, даже плакали...Просто потрясающее исполнение этой песни!!!! До мурашек!! А «Million Voices».... Это было нечто!!! Вспомнилось то волшебное выступление на Евровидении 😍😍😍😍 Чуть позже выложу видео, сейчас, пока эмоции не отпускают, сижу и пересматриваю по кругу... ЕЩЕ РАЗ СПАСИБО ЗА ТАКОЕ ШИКАРНОЕ И МОЩНОЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ!!!! 👏👏👏👏👏 P.S.: фотография вышла абсолютно случайно 😅😅 Но я в нее влюбилась 😍 #gagarina #daugavpils #latvia #полинагагарина #лучшая #даугавпилс #деньгорода #латвия #polinagagarina #cityday #thebest

A post shared by @ missis_crabik on

Видео: Выступление Полины Гагариной в Даугавпилсе 

 Но самую большую любовь публики вызывает песня «Кукушка», некогда исполненная Виктором Цоем, но теперь получившая совершенно новое и невероятно успешное прочтение. 

Видео: Поклонники поют песню Полины Гагариной «Кукушка»

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