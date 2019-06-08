Кейт Миддлтон встретилась с предполагаемой любовницей принца Уильяма

Вот уже несколько месяцев британские журналисты обсуждают измены принца Уильяма. Все дело в том, что Кейт Миддлтон еще в прошлом году неожиданно перестала общаться с близкой подругой Роуз Ханбери. Поначалу поклонники предполагали, что дамы просто поссорились, но причина оказалась куда более серьезной — Роуз приписали тайный роман с Уильямом.

С тех пор, как слухи стали обсуждаться в СМИ, Роуз перестала посещать светские мероприятия, на которых присутствовала Кейт Миддлтон. Исключением стал недавний ужин в честь приезда Дональда Трампа в Великобританию. 3 июня в Букингемском дворце собрались представители самых знатных семей. Среди гостей оказалась и Ханбери. По словам инсайдеров, внезапное появление соперницы вывело герцогиню Кембриджскую из себя.

Rose Hanbury (L) ФОТО: POOL / REUTERS

Поговаривали, что после ужина Кейт устроила мужу скандал. На самом мероприятии Миддлтон также предпочитала не общаться с бывшей подругой, хотя они и сидели за соседними столами.

ФОТО: GOERGE ROGERS/WPA-Pool/SIPA / GOERGE ROGERS/WPA-Pool/SIPA

Ранее западные журналисты сообщали, что роман Уильяма с Роуз начался в период третьей беременности Кейт Миддлтон. Тогда супруга принца уделяла все внимание старшим детям, а он сам стал часто гостить в доме Ханбери, живущей неподалеку. Представители королевской семьи долго игнорировали слухи, но позднее они все-таки опровергли домыслы на скандальную тему.

«Уверяю, что слухи о ссоре между этими двумя привлекательными молодыми женщинами ложны. Я также могу сообщить, что обе стороны рассматривали вариант подачи судебных исков, но все же отказались от этого»,

— заявлял в марте 2019-го королевский корреспондент Ричард Кей.

Сама Роуз Ханбери официальных заявлений по поводу скандала не делала. Напомним, что аристократка уже много лет замужем и воспитывает троих детей. Ее супругом является маркиз Дэвид Роксеведж, чье состояние оценивается в 112 миллионов фунтов стерлингов.