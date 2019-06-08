Семья Бари Алибасова сделала громкое заявление

Как сообщает Telegram-канал Mash, делом займется жена продюсера Лидия Федосеева-Шукшина. Родственники утверждают, что у Бари плохое зрение и он просто перепутал схожие упаковки средства с баночкой от йогурта. Также они винят именно производителя в случившемся, ведь на бутылке не было предупреждающих надписей.