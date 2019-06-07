Пт, 7.06.2019
Фото: на собачьей площадке в Ласнамяэ творился ад. Но тут вмешался портал Limon СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
  • Limon
  • Звезды
  • «Еще бы шторы надела»: фанаты распекли Ани Лорак за ужасное платье

«Еще бы шторы надела»: фанаты распекли Ани Лорак за ужасное платье
СМОТРИ!

Ани Лорак

ФОТО: Instagram

Ани Лорак выложила в Instagram видео в новом амплуа. Ведущий программы "Модный приговор" на Первом канале Александр Васильев не удержался и прокомментировал необычный выбор девушки.

Звезда для похода на вручение музыкальной премии RU.TV выбрала белый наряд. Александру Васильеву он напомнил массивную балетную пачку. 

Историк моды заявил, что такое платье подошло бы Анастасии Волочковой. "Но не могу не отметить, что Лорак в нем тоже хорошо", – сказал ведущий. Он отметил, что с такой фигурой исполнительница может позволить себе любой образ.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Ани Лорак (@anilorak) on

Платье ужаснуло поклонников. Они недоумевали, почему звезда сделалатакой выбор: "Платье – жуть. Ничего лучше не было?", "Снеговик жирный", "Тюль с окон поснимала!"

С ума сошла! Еще бы шторы надела,

– заявил активный пользователь Сети.

Некоторых больше заинтересовала не фактура наряда, а то, что он скрывает. "Это когда немного поправился и не знаешь, как скрыть", – посмеялась фанатка.

"Беременна..." – предположила обожательница.

Напомним, что у певицы есть семилетняя дочь София от турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу. С отцом девочки Ани Лорак развелась. 

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ