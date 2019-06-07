«Еще бы шторы надела»: фанаты распекли Ани Лорак за ужасное платье
Ани Лорак выложила в Instagram видео в новом амплуа. Ведущий программы "Модный приговор" на Первом канале Александр Васильев не удержался и прокомментировал необычный выбор девушки.
Звезда для похода на вручение музыкальной премии RU.TV выбрала белый наряд. Александру Васильеву он напомнил массивную балетную пачку.
Историк моды заявил, что такое платье подошло бы Анастасии Волочковой. "Но не могу не отметить, что Лорак в нем тоже хорошо", – сказал ведущий. Он отметил, что с такой фигурой исполнительница может позволить себе любой образ.
Платье ужаснуло поклонников. Они недоумевали, почему звезда сделалатакой выбор: "Платье – жуть. Ничего лучше не было?", "Снеговик жирный", "Тюль с окон поснимала!"
С ума сошла! Еще бы шторы надела,
– заявил активный пользователь Сети.
Некоторых больше заинтересовала не фактура наряда, а то, что он скрывает. "Это когда немного поправился и не знаешь, как скрыть", – посмеялась фанатка.
"Беременна..." – предположила обожательница.
Напомним, что у певицы есть семилетняя дочь София от турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу. С отцом девочки Ани Лорак развелась.