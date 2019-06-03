Бесстрашие или глупость? Брежневу отругали за видео с крыши

«Когда ты вырос на 14-м этаже, тебе не страшна высота!» - подписала видео Брежнева. Также она отметила, что с крыши открывается отличный вид на город.

В комментариях многие люди выразили беспокойство в связи с таким смелым поведением артистки. Также Брежневу упрекнули в том, что она, как публичная личность, может таким образом подать плохой пример.