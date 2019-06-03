Он такой милый! Ксения Собчак показала лицо сына крупным планом

Сейчас сложно представить, что когда-то Ксения Собчак не скрывала своей нелюбви к детям и заявляла, что не хочет и не планирует становиться матерью. Ведь теперь практически в каждом интервью она говорит о своем сыне Платоне и не может сдержать эмоций и чувств, которые питает по отношению к ребенку. Более того, в последнее время на странице Собчак в Instagram регулярно появляются кадры с мальчиком. На большинстве снимков Ксения старается скрыть его лицо, однако буквально на днях опубликовала фото, на котором Платон запечатлен крупным планом.