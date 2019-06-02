Астролог Павел Глоба назвал трех лучших жен по знаку Зодиака

Известный астролог рассказал, представительницы каких знаков Зодиака будут верны своему избраннику всю жизнь, пишет Topnews.
Известный астролог Павел Глоба определил знаки Зодиака, представительницы которых обладают главным качеством хорошей жены - верностью. По мнению «звездного» эксперта большой шанс на счастливыми брак будет с девушками трех зодиакальных созвездий.
Еще один знак Зодиака, который станет верным спутником по жизни, это Козерог. Девушки это зодиакального созвездия выберают партнера для серьезных отношений долго и тщательно, а выбрав, становятся верной супругой. Уверенные и спокойные Козероги никогда не изменяют, а семья для них - основа жизни. В случае измены, девушка-Козерог не будет устраивать скандалы, а просто развернется и уйдет.