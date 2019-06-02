Вс, 2.06.2019
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Астролог Павел Глоба назвал трех лучших жен по знаку Зодиака

Женщина. Иллюстративное фото

ФОТО: Panter Media/Scanpix

Известный астролог рассказал, представительницы каких знаков Зодиака будут верны своему избраннику всю жизнь, пишет Topnews.

Известный астролог Павел Глоба определил знаки Зодиака, представительницы которых обладают главным качеством хорошей жены - верностью. По мнению «звездного» эксперта большой шанс на счастливыми брак будет с девушками трех зодиакальных созвездий.

Как отмечает Глоба, Скорпионы влюбляются один раз и на всю жизнь. Такие понятия, как измена и развода, для них просто неприемлимы. Однако будучи  паталогически верными своей второй половине, Скорпионы требуют такой же верности и от своего партнера. Благодаря своей интуиции, они сразу чувствуют фальшь в отношениях. Они не прощают измены, а их гнев в случае адюльтера будет страшен и непредсказуем.

Еще один знак Зодиака, который станет верным спутником по жизни, это Козерог. Девушки это зодиакального созвездия выберают партнера для серьезных отношений долго и тщательно, а выбрав, становятся верной супругой. Уверенные и спокойные Козероги никогда не изменяют, а семья для них - основа жизни. В случае измены, девушка-Козерог не будет устраивать скандалы, а просто развернется и уйдет.

Будучи принципиальными по жизни, Тельцы предъявляют высокие требования и к себе, и к будущему супругу. В отношениях в партнером для Тельцов верность - понятие естественное и само само собой разумеющееся. В случае измены партнера упрямые Тельцы не будут выяснять отношения, они уходят молча и навсегда.

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