Астролог Павел Глоба назвал трех лучших жен по знаку Зодиака

Как отмечает Глоба, Скорпионы влюбляются один раз и на всю жизнь. Такие понятия, как измена и развода, для них просто неприемлимы. Однако будучи паталогически верными своей второй половине, Скорпионы требуют такой же верности и от своего партнера. Благодаря своей интуиции, они сразу чувствуют фальшь в отношениях. Они не прощают измены, а их гнев в случае адюльтера будет страшен и непредсказуем.

Еще один знак Зодиака, который станет верным спутником по жизни, это Козерог. Девушки это зодиакального созвездия выберают партнера для серьезных отношений долго и тщательно, а выбрав, становятся верной супругой. Уверенные и спокойные Козероги никогда не изменяют, а семья для них - основа жизни. В случае измены, девушка-Козерог не будет устраивать скандалы, а просто развернется и уйдет.