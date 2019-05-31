Фотогалерея: назван самый лучший бармен Эстонии! Именно он вам сделает коктейль, от которого обалдеете

На этой неделе в расположенной на рынке у Балтийского вокзала пивоварне Humalakoda стартовал четвертый сезон соревнований по приготовлению коктейлей World Class в Эстонии. 30 лучших барменов Эстонии, Латвии и Литвы в течение двух дней боролись за титул чемпиона стран Балтии, чтобы попасть на всемирные финальные соревнования в Глазго.

На прошедшем в среду вечером в пивоварне Humalakoda на рынке у Балтийского вокзала финальном туре Эстонию представляли Кадриан Поссул (Parrot Minibar), Кирилс Дробунинс (Sigmund Freud) и Ристо Сяйнас (Mon Repos), последний из них превзошел в финале лучших представителей Латвии и Литвы.

«Для победы нужны скорость, точность, креативность и индивидуальность. Эстонцы по своей натуре тихие, но характер бармена запоминается людям больше, чем напитки. У меня тесные связи с миром кухни, чем я и выделялся на фоне конкурентов. Во вкусовых нюансах коктейлей я использовал то, чему научился у поваров», – сказал бармен ресторана Mon Repos Ристо Сяйнас.

World Class – это международные соревнования по приготовлению коктейлей, в которых принимают участие лучшие бармены со всего мира. 28 мая в Humalakoda за титул лучшего бармена своей страны сразятся 30 мастеров по приготовлению коктейлей из Эстонии, Латвии и Литвы. 29 мая соревнования продолжат девять финалистов, среди них будет выявлен лучший бармен стран Балтии, который отправится в Глазго на финал всемирных соревнований World Class 2019. Соревнования World Class предоставляют барменам исключительную возможность познакомиться с лучшими барменами в мире, чтобы подтянуться до их уровня.

«Помимо национального предварительного тура, в Таллинне впервые пройдут и финальные состязания стран Балтии по приготовлению коктейлей World Class. Акцент будет сделан на вкусовых трендах стран Балтии, а финальный тур будет посвящен шотландской тематике. В полуфиналах нужно было предложить новые трактовки классического коктейля с виски в стакане хайбол и за семь минут подать судьям два коктейля, которые будут обыгрывать цитрусовые нотки. Одно из испытаний финала заключалось в том, чтобы за полчаса найти на рынке подходящие ингредиенты и уложиться в предусмотренные 15 евро, чтобы с помощью коктейлей продемонстрировать жюри самобытные корни и вкусы стран Балтии», – пояснил организатор соревнований, бренд-амбассадор Prike World Class Андрей Казаков.

Главной судьей эстонского предварительного тура была Джиннефер Ле Неше, которая в 2016 году стала первой женщиной, победившей на всемирных финальных соревнованиях World Class.

ФОТО: Ардо Кульювеэ

«Я ценю и вкус коктейлей, и их подачу, но также и самобытность с тем посылом, который передается при сервировке напитков. Соревнования отображают такие тенденции в мире коктейлей, как, например, отказ от пластика, безотходное приготовление коктейлей, использование местного сырья», – сказала член жюри из Франции.

Впервые соревнования World Class прошли в 2009 году, за эти годы в них приняло участие более 250 000 барменов из более чем 60 стран. Эстония присоединилась к соревнованиям в 2016 году, в 2017 году в число участников вошли также бармены из Латвии и Литвы.

В местном предварительном туре World Class могли принимать участие все бармены из Эстонии. Участники должны были на протяжении полугода посещать различные мастер-классы и разработать для своих баров специальное меню коктейлей. От каждой страны Балтии было отобрано по десять лучших барменов, которые соревновались между собой 28 и 29 мая в Таллинне, в Humalakoda. 29 мая в финальном туре был выявлен лучший бармен стран Балтии, который в сентябре отправится в Шотландию, в Глазго, на финал всемирных соревнований World Class.