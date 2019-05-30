Астролог Василиса Володина назвала знаки Зодиака, которые в июне столкнутся с проблемами со здоровьем

По словам специалиста, Близнецам рекомендуется уделить внимание хроническим заболеванием. При этом начало лета хорошо подойдет для профилактики. Василиса Володина указывет на необходимость получения позитивных эмоций, поэтому советует отправляться в отпуск или в путешествие и попытаться разобраться в себе.

Дев в июне ожидает много работы, и эта работа будет связана, в том числе, и с собой. В этом круговороте разнообразных событий будет легко упустить из виду момент, когда у представителей этого знака появится болезнь. Астролог рекомендует находить время для себя, не перегружать организм и уделить больше внимания кровеносной системе.