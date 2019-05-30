Астролог Василиса Володина назвала знаки Зодиака, которые в июне столкнутся с проблемами со здоровьем

Известный астролог Василиса Володина предостерегла представителей трех знаков Зодиака от проблем со здоровьем, которые, по ее мнению, могут начаться в первом месяце этого лета, передает TopNews.
По словам специалиста, Близнецам рекомендуется уделить внимание хроническим заболеванием. При этом начало лета хорошо подойдет для профилактики. Василиса Володина указывет на необходимость получения позитивных эмоций, поэтому советует отправляться в отпуск или в путешествие и попытаться разобраться в себе.
Дев в июне ожидает много работы, и эта работа будет связана, в том числе, и с собой. В этом круговороте разнообразных событий будет легко упустить из виду момент, когда у представителей этого знака появится болезнь. Астролог рекомендует находить время для себя, не перегружать организм и уделить больше внимания кровеносной системе.
У Стрельцов на работе все будет хорошо, но вас могут подвести проблемы со здоровьем. Возможно, у вас проявится аллергия, поэтому рекомендуется уделить внимание дыхательной системе.