Как с ними без алкоголя? Собчак пожаловалась на российских мужчин

Ксения Собчак в очередном интервью на своем YouTube-канале высказала необычный взгляд на отношения с противоположным полом. Она заявила Instagram-модели и экс-участнице «Холостяка» Виктории Коротковой, что с мужчинами на трезвую голову общаться не может.

«Мужиков симпатичных у нас мало в стране. А как без алкоголя их воспринимать? Мне кажется, водка придумана, чтобы с ними было комфортнее общаться» , — цитирует светскую львицу издание Дни.ру.