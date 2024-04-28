ВИДЕО Принц Уильям раскрыл любимую шутку принцессы Шарлотты

Будущий король Великобритании накануне посетил среднюю школу церкви Св. Михаила в Англии в Сэндвелле, чтобы услышать об их инициативах в отношении психического здоровья. Во время небольшой групповой встречи для записи школьного радиошоу принца Уэльского попросили поделиться «папиной шуткой», но он решил процитировать любимую шутку его восьмилетней дочери.

«Я думаю, что я скажу шутку, которая сейчас является любимой шуткой Шарлотты, которую она мне постоянно рассказывает», - сказал Уильям ученикам. Он добавил, что им придется взаимодействовать, чтобы это получилось.

«Тук-тук», - начал многодетный отец.

«Кто там?» - хором ответили школьники.

«Корова, которая перебивает», - продолжил принц Уильям.

Когда дети спросили: «Кого перебивает корова?», муж Кейт Миддлтон ответил: «Му!» После этого школьники хором засмеялись.

During his visit to St Michael«s CofE HS today Prince William gamely recorded a segment for their school mental health radio show and was asked to tell his favourite »dad joke«. He recounted Princess Charlotte»s current favourite - and threw a bit of shade at @jackwhitehall 😉 pic.twitter.com/8EzAqVuNS2 — Rebecca English (@RE_DailyMail) April 25, 2024

«Это то, что я сейчас часто слышу дома», - признался старший сын принцессы Дианы.

Отметим, что, кроме восьмилетней Шарлотты, принц Уильям и Кейт Миддлтон воспитывают десятилетнего принца Джорджа и шестилетнего принца Луи. Сейчас семья максимально поддерживает больную раком принцессу Уэльскую. Последние несколько недель они провели вместе в Норфолке после Пасхи. Теперь принц Уильям вернулся к своим королевским обязанностям.