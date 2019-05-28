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  • «Куда уходит детство»: пятилетняя Лиза Галкина дала ценный совет загрустившей Алле Пугачевой

«Куда уходит детство»: пятилетняя Лиза Галкина дала ценный совет загрустившей Алле Пугачевой

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Алла Пугачева и Максим Галкин

ФОТО: Instagram

Лиза Галкина объяснила матери, что нужно для того, чтобы всегда оставаться юной. Послушать дельный совет предлагает Passion.ru.

Новый пост, который появился в блоге Максима Галкина, растрогал его подписчиков. «Куда уходит детство?», — написал шоумен под видео, в котором его пятилетняя дочь Лиза дала ценный совет своей матери Алле Пугачевой, отметившей недавно свое 70-летие.

«Какая мудрая девочка», «А ведь Елизавета правильно сказала — радость! Алла Борисовна и Максим, у Вас очень прелестная и умная дочь», «Устами младенца», «Золотые слова! Дети умнее нас», — обсуждают подписчики.

Они не раз отмечали, что у Лизы и Аллы особенная связь. Девочка обожает проводить время с Примадонной.

Дает советы ей и старшей сестре, 48-летней Кристине Орбакайте:

А в разговорах с папой часто копирует мамины интонации.

А вы согласны с советом, который дала малышка?

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