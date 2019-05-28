«Куда уходит детство»: пятилетняя Лиза Галкина дала ценный совет загрустившей Алле Пугачевой

«Какая мудрая девочка», «А ведь Елизавета правильно сказала — радость! Алла Борисовна и Максим, у Вас очень прелестная и умная дочь», «Устами младенца», «Золотые слова! Дети умнее нас», — обсуждают подписчики.

Они не раз отмечали, что у Лизы и Аллы особенная связь. Девочка обожает проводить время с Примадонной.