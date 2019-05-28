«Куда уходит детство»: пятилетняя Лиза Галкина дала ценный совет загрустившей Алле Пугачевой

Лиза Галкина объяснила матери, что нужно для того, чтобы всегда оставаться юной. Послушать дельный совет предлагает Passion.ru.
Новый пост, который появился в блоге Максима Галкина, растрогал его подписчиков. «Куда уходит детство?», — написал шоумен под видео, в котором его пятилетняя дочь Лиза дала ценный совет своей матери Алле Пугачевой, отметившей недавно свое 70-летие.
«Какая мудрая девочка», «А ведь Елизавета правильно сказала — радость! Алла Борисовна и Максим, у Вас очень прелестная и умная дочь», «Устами младенца», «Золотые слова! Дети умнее нас», — обсуждают подписчики.
Они не раз отмечали, что у Лизы и Аллы особенная связь. Девочка обожает проводить время с Примадонной.
Дает советы ей и старшей сестре, 48-летней Кристине Орбакайте:
А в разговорах с папой часто копирует мамины интонации.
А вы согласны с советом, который дала малышка?