Пн, 27.05.2019
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  • Звезда «Уральских пельменей» на красной дорожке в Каннах потрясла фанатов (ФОТО)

Звезда «Уральских пельменей» на красной дорожке в Каннах потрясла фанатов (ФОТО)

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Юлия Михалкова

ФОТО: Instagram

Актриса похвасталась своим посещением известного кинофестиваля во Франции.

Звезда коллектива «Уральские пельмени» Юлия Михалкова похвасталась своим проходом по красной ковровой дорожке Международного Каннского кинофестиваля. Снимком с мероприятия актриса поделилась в своем Instagram.

«Это невероятно, я так давно мечтала туда попасть! Мне, как творческому человеку важно вдохновляться, искать новые эмоции. И это именно то, что нужно было! Глоток свежего воздуха. Свежего творческого воздуха!» - написала она.

По словам Михалковой, больше всего ей понравилась картина Оливье Накаша и Эрика Толедано «Особенные».

Подписчики Михалковой принялись спрашивать, каким образом россиянке удалось попасть на международный фестиваль.

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🎞 Каннский кинофестиваль 🎞 Это невероятно, я так давно мечтала туда попасть! ⠀ Мне, как творческому человеку важно вдохновляться, искать новые эмоции 😍 И это именно то, что нужно было! Глоток свежего воздуха. Свежего творческого воздуха! ⠀ Какие фильмы! Какие актеры, режиссёры! И как же меня впечатлил Фильм «Особенные» Оливье Накаша и Эрика Толедано с Венсаном Касселем в главной роли. Он закрывал кинофестиваль. Уже зная стиль режиссёров (Они снимали фильм «1+1»), я предчувствовала, что меня впечатлит! И не ошиблась ♥️ Фильм обязателен к просмотру ☝🏼 ⠀ Одно только думаю, жаль, российские фильмы не участвовали 😬 Но ведь это поправимо, верно ?! 😊

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