Звезда «Уральских пельменей» на красной дорожке в Каннах потрясла фанатов (ФОТО)

🎞 Каннский кинофестиваль 🎞 Это невероятно, я так давно мечтала туда попасть! ⠀ Мне, как творческому человеку важно вдохновляться, искать новые эмоции 😍 И это именно то, что нужно было! Глоток свежего воздуха. Свежего творческого воздуха! ⠀ Какие фильмы! Какие актеры, режиссёры! И как же меня впечатлил Фильм «Особенные» Оливье Накаша и Эрика Толедано с Венсаном Касселем в главной роли. Он закрывал кинофестиваль. Уже зная стиль режиссёров (Они снимали фильм «1+1»), я предчувствовала, что меня впечатлит! И не ошиблась ♥️ Фильм обязателен к просмотру ☝🏼 ⠀ Одно только думаю, жаль, российские фильмы не участвовали 😬 Но ведь это поправимо, верно ?! 😊