Гороскоп на 19 мая: Козерогов ждут встречи с друзьями, а Весам нужно позаботиться о репутации

Овен

Будьте снисходительны к окружающим, поскольку все люди имеют свои минусы, и вам уже пора приспособиться к этому. В споре лучше уступить. Вы с легкостью наверстаете упущенное, но позже.

Телец

Сегодня вам в голову придут довольно странные идеи. Чтобы не попасть в неловкое положение, не торопитесь их озвучивать, поскольку окружающие могут неправильно их интерпретировать, советует Сегодня.

Близнецы

Нынешний день готовит вам массу сюрпризов, над которыми следует серьезно поразмыслить. Например, вам могут предложить новую должность. Подумайте, готовы ли вы рискнуть.

Рак

Возможно, сегодня придется выбирать между карьерой и личной жизнью. Внутренний голос в таком деле – лучший советчик. Впрочем, благодаря вашему таланту сочетать несочетаемое, удача возможна в обеих сферах.

Лев

Если вы всерьез задумались над сменой работы – сегодня самое время для поиска вариантов. А с завтрашнего дня можете приступать к более активным действиям.

Дева

Нынешний день не подходит для начала новых дел. Займитесь чем-нибудь простым, тем, что не требует больших усилий. И обратите внимание на решение семейных проблем – работа может и подождать.

Весы

Пора начать работать на свою репутацию. Лучшее, что вы можете сделать – доказать окружающим, что являетесь человеком, на которого можно положиться, который не боится взять на себя ответственность.

Скорпион

Этот день нужно целиком и полностью посвятить отдыху и семье. Не допускайте мыслей о работе, для этого существуют будни. А сегодняшний день посвятите родным, они нуждаются в вашем внимании.

Стрелец

Нынче вам представится хорошая возможность заняться учебой, сейчас вы сможете получить нужные для дальнейшего развития вашей карьеры знания, которые вы с лихвой сможет применить на практике.

Козерог

Этот день будет приятен во всех отношениях. Встречи с друзьями, даже случайные, принесут положительные эмоции. Вы сможете хорошенько отдохнуть и набраться сил перед следующей трудовой неделей.

Водолей

Проводя массу времени в офисе, вы просто физически не успеваете разгрести ту кипу дел, которая накапливается и у вас дома. Сегодня вам придется заняться решением личных дел.

Рыбы