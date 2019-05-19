Вс, 19.05.2019
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  • 19 место Эстонии: Виктор Кроне ответил, чей номер был лучше - его или Мадонны (ВИДЕО)

19 место Эстонии: Виктор Кроне ответил, чей номер был лучше - его или Мадонны (ВИДЕО)

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После объявления результатов «Евровидения» в Тель-Авиве певец Виктор Кроне, выступавший за Эстонию и занявший 19 место, дал интервью журналистам нашей республики. 

Говорили о его чувствах и эмоциях до и после выступления и планах на будущее. Не обошлось без вопроса про Мадонну. Эдгар Гергель узнал у Виктора Кроне, чье выступление было лучше - его или Мадонны. На что получил неожиданный ответ.

Этот вопрос был задан, потому что большинство людей раскритиковали выступление Мадонны, а в пресс-центре Виктору Кроне аплодировали больше, чем Мадонне. 

Смотрите видео! 

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