Причиной рака ученые назвали популярный продукт

Исследователи из Сиднейского университета и ряда других научных организаций заявили, что популярная пищевая добавка на основе наночастиц Е171 — диоксид титана — может вызывать изменения в микрофлоре кишечника, провоцируя воспалительные заболевания и рак толстого кишечника, передает TopNews.

Напомним, что Е171 применяется в пищевой промышленности для отбеливания в майонезе, жевательных резинках, молоке, рыбных консервах, хлебобулочных изделиях и других продуктах и является достаточно популярным продуктом.

Ученые экспериментально определили влияние диоксида титанана кишечник, поставив опыты на мышах. И удостоверились, что сама добавка не изменяет видовой состав кишечных бактерий, но очевидно влияет на активность определенных генов, отвечающих за контроль состояния слизистой оболочки. При этом добавка ускоряет формирование бактериальных пленок, приводящих к воспалительным и опухолевым заболеваниям.