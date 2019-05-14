«Мой парень уехал из Таллинна!» Смотрите, что происходит на вечеринке, когда туда приходят без пары
В прошлую субботу, 11 мая, а Таллинне прошла вечеринка для тех у кого нет пары. В клубе Teater собрались красивые и свободные столичные жители.
Вечеринка с провокационным названием «My boyfriend is out of Tallinn» проходит уже не первый год и пользуется большой популярностью, как у жителей Таллинна, так и гостей столицы.
Двери клуба распахнулись для тех, кто ищет в своей жизни приключений и адреналина. В этот вечер в клубе было жарко: веселые конкурсы, умопомрачительные танцовщицы и дурманящие коктейли.
Скорее смотрите галерею с вечеринки!