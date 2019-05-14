Вт, 14.05.2019
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  • «Мой парень уехал из Таллинна!» Смотрите, что происходит на вечеринке, когда туда приходят без пары

«Мой парень уехал из Таллинна!» Смотрите, что происходит на вечеринке, когда туда приходят без пары
Галерея!

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В прошлую субботу, 11 мая, а Таллинне прошла вечеринка для тех у кого нет пары. В клубе Teater собрались красивые и свободные столичные жители. 

Вечеринка с провокационным названием «My boyfriend is out of Tallinn» проходит уже не первый год и пользуется большой популярностью, как у жителей Таллинна, так и гостей столицы.

Двери клуба распахнулись для тех, кто ищет в своей жизни приключений и адреналина. В этот вечер в клубе было жарко: веселые конкурсы, умопомрачительные танцовщицы и дурманящие коктейли.

Скорее смотрите галерею с вечеринки!

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