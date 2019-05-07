Семь мифов о здоровье, в которые пора перестать верить

Токсины выводятся вместе с потом

Потовые железы не связаны с какими-либо другими системами в нашем организме, поэтому и токсины выводить они не могут. Выделение пота — это всего лишь способ организма охлаждаться. Пот состоит из воды, соли и электролитов.

Волосы и ногти растут после смерти

Наверное, каждый слышал об этом забавном мифе. Но это всего лишь домысел. Причина его кроется в том, что после смерти кожа теряет влагу, из-за чего нам кажется, что волосы и ногти продолжают расти.

Проглоченная жевательная резинка остается в желудке и не переваривается 7 лет

Жевательная резинка состоит из подсластителей, ароматизаторов, смягчителей и неусвояемой основы. Но это вовсе не значит, что она долго не покинет ваш организм. Он просто не переработает ее. И она выйдет из него примерно в том же виде, что и вошла.

Бритье увеличивает скорость роста волос и их густоту

Это всего лишь иллюзия. Когда волосы отрастают, их концы сужены. После бритья же они тупятся, из-за чего и кажутся более густыми. Толщина волос определяется по корню, расположенному под кожей, так что не позволяйте этому мифу заставить вас воздерживаться от бритья.

Шампунь и кондиционер могут преобразить кончики ваших волос

Стержни волос состоят из мертвых клеток белка. Именно поэтому волосы не могут восстановиться в принципе. Шампуни и кондиционеры могут сделать их чуть более гладкими, но это лишь временное улучшение. Чтобы навсегда решить проблему, их следует состричь.

Щелканье пальцами может вызвать артрит

Когда вы хрустите суставами пальцев, вы ничуть себе не вредите. Вы слышите щелчки, потому что в этот момент из суставов высвобождается азот. Так что щелкайте на здоровье.

Антибиотики излечивают простуду