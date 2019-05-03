Место Нагиева в «Голос. Дети» займут Ксения Собчак и Ольга Бузова

«Дмитрий Нагиев недвусмысленно намекает на то, что ему больше не хочется участвовать в качестве ведущего детского »Голоса« в подобной скандальной атмосфере, которая сложилась после победы дочери Алсу, теперь уже титулованной Микеллы Абрамовой», – передает сайт trendru.info.

Вадим Манукян, проанализировав сложившуюся ситуацию, предложил сделать два проекта. Один будет называться «Голос. Дети. Народ», а другой – «Голос. Дети. Деньги». При подобном раскладе участники смогут соревноваться в равных условиях. Шоу в прежнем формате больше существовать не может, так как психика детей не выдерживает давления.

Вадим Манукян уже решил, кого пригласит на роль ведущих. «Кто станет их ведущими? На мой взгляд, это очевидно. Ксения Собчак в нашей стране уже давно ассоциируется со всем, что связано с богатством и деньгами. И если уж она так повернута на этой теме, то пусть и ведет шоу "Голос. Дети" для отпрысков звезд и состоятельных родителей», – поделился своим мнением эксперт.

Для народного варианта шоу «Голос. Дети» Манукян намерен пригласить Ольгу Бузову. «Это отвлечет ее от пения, с которым у нее дела обстоят похуже. А то, что она из народа, ни у кого сомнений не вызывает. Будет такое своеобразное противостояние: Собчак против Бузовой», – отметил Вадим.