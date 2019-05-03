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Все конкурсанты «Евровидения-2019» сдали кровь... Вот в чем причина!

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Сергей Лазарев

ФОТО: Vyacheslav Prokofyev / Vyacheslav Prokofyev/TASS

О необычном требовании рассказал Сергей Лазарев.

Певец и представитель России на "Евровидении 2019" Сергей Лазарев раскрыл очень неожиданный факт о конкурсе. Оказалось, что все участники музыкального состязания сдали кровь на генетический анализ. О том, какой именно это анализ, Лазарев рассказал в эфире программы "Вечерний Ургант".

"У них главный спонсор – это контора, которая определяет, сколько в тебе разных национальностей", – объясняет артист.

Сергей также уточнил, что все участники подписали документ, разрешающий разглашать эту информацию на пресс-конференциях или СМИ: "Мы подписывали бумагу, что это может быть обнародовано. Но мне самому интересно, сколько во мне какой крови, национальностей. Это клево, потому что это показывает, что все мы едины", – отметил Лазарев.

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