«Все знали кроме меня»: экс-супруга Меладзе благодарна ему за измену

Ирина Меладзе (Малухина) ФОТО: скриншот видео

В эфире телепередачи "Звезды сошлись" Ирина призналась, что даже рада тому, что так все случилось.

Она призналась, что жить с певцом было непросто. Валерий Меладзе уже тогда жил на две семьи. Как стало потом известно, у Альбины уже был сын от исполнителя, которого он тщательно прятал от журналистов.

Ирина призналась, что любила и буквально боготворила мужа.

Я нарушила одно из рекомендательных божественных правил: "Не сотвори себе кумира". Есть красный угол, где должна висеть икона, а у меня там был портрет мужа,

- объяснила она.

Про измены женщина узнала довольно поздно. Сыну Меладзе и Альбины тогда было уже 3 года.

Как я поняла потом, все знали все, кроме меня,

- призналась она.

Старшая дочь Ирины и Валерия отметила, что это было для все неожиданностью.

Для мамы это был шок. Как ребенок, я тоже не предчувствовала, что это может случиться,

- вспоминает дочь Меладзе Инга.

Ирина пыталась спасти брак, но Валерий ушел к Альбине. Теперь она уже вспоминает эти происшествия с улыбкой.

Ирина рада, что так произошло. Может быть, если бы она узнала об этом раньше, вес было было бы намного больнее и эмоциональнее, так как у нее сложный характер. Но они бы все равно развелись.

Она прекрасно осознает, что сама виновата в том, что их чувства к друг другу ослабели. Ведь для нее приоритетом была семья, а себе как личности она время не уделяла. Альбина же напротив - развивалась и превращалась в звезду.

Я абсолютно растворилась в своем мужчине, и у меня не было своей личной жизни — это абсолютно недопустимо. Женщина вообще не должна ни в чем растворяться!

- подытожила она.

Напомним, у Альбины Джанабаевой и Валерия Меладзе двое детей - мальчики Константин и Лука.