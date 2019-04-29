Пн, 29.04.2019
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«Слезы душат. Душа болит»: Лариса Гузеева рассказала о трагедии в семье

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Лариса Гузеева

ФОТО: Instagram

Телеведущая призналась, что до сих пор не может смириться со смертью матери.

Известная телеведущая Лариса Гузеева, славящаяся своим оптимизмом и бойким нравом, впала в уныние. В день Светлой Пасхи, 28 апреля, телеведущая поделилась переживаниями со своими подписчиками. Она призналась, что до сих пор не может смириться с трагедией, которая произошла в октябре 2018 года. Тогда из жизни ушла мать Гузеевой.

Несмотря на свою любовь к кулинарии, в Христово Воскресенье звезда не стала готовить никаких пасхальных угощений. Она поделилась грустными мыслями с подписчиками в Instagram, пишет Teleprogramma.pro.

«Первая Пасха без мамочки… Не могу ничего делать. Совсем. Слезы душат. Душа болит», — написала Гузеева.

Поклонники в комментариях попытались найти слова утешения для Гузеевой, они поддержали Гузееву и выразили ей сочувствие.

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