«Слезы душат. Душа болит»: Лариса Гузеева рассказала о трагедии в семье

Известная телеведущая Лариса Гузеева, славящаяся своим оптимизмом и бойким нравом, впала в уныние. В день Светлой Пасхи, 28 апреля, телеведущая поделилась переживаниями со своими подписчиками. Она призналась, что до сих пор не может смириться с трагедией, которая произошла в октябре 2018 года. Тогда из жизни ушла мать Гузеевой.