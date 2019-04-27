Дочь Алсу Микелла Абрамова стала победительницей шоу «Голос.Дети»

Сегодня ночью состоялся финал шестого сезона музыкального проекта "Голос. Дети". Победительницей стала десятилетняя дочь певицы Алсу Микелла Абрамова, она выступила с песней "Ты здесь" (в оригинале ее исполняет заслуженная артистка России Диана Гурцкая), пишет Сплетник.
Микеллу Абрамову, наставником которой была Светлана Лобода, поддержали 56,5 процентов телезрителей. За титул победителя сезона боролись еще двое участников: подопечный Валерия Меладзе Ержан Максим и Валерий Кузаков, которого обучала Пелагея.
Сразу после объявления результатов в сети разгорелась целая дискуссия: заслужена ли победа. По информации РБК, в ночь на субботу после оглашения итогов шоу была инициирована проверка, якобы были замечены признаки аномального голосования в пользу одного из участников.
Стоит отметить, что Микелла Абрамова попала в финал лишь со второго раза. Ее наставница Светлана Лобода предпочла других участников, а девочку спасло голосование телезрителей на допольнительном этапе шоу: именно Микелла стала лидером рейтинга, исполнив песню недавно скончавшейся Юлии Началовой "Герой не моего романа".
Музыка у нее в крови. За последний год она очень выросла. Иногда Микелла выдает такое, что до мурашек и до слез. Я не хочу, чтобы это было: "Вот, мама вывела свою дочь". Микелла абсолютно самодостаточная и самобытная певица, а не просто "дочь Алсу". У нее есть все данные, чтобы быть индивидуальной, яркой артисткой,— говорила Алсу.