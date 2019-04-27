Дочь Алсу Микелла Абрамова стала победительницей шоу «Голос.Дети»

Микеллу Абрамову, наставником которой была Светлана Лобода, поддержали 56,5 процентов телезрителей. За титул победителя сезона боролись еще двое участников: подопечный Валерия Меладзе Ержан Максим и Валерий Кузаков, которого обучала Пелагея.

Сразу после объявления результатов в сети разгорелась целая дискуссия: заслужена ли победа. По информации РБК, в ночь на субботу после оглашения итогов шоу была инициирована проверка, якобы были замечены признаки аномального голосования в пользу одного из участников.

Стоит отметить, что Микелла Абрамова попала в финал лишь со второго раза. Ее наставница Светлана Лобода предпочла других участников, а девочку спасло голосование телезрителей на допольнительном этапе шоу: именно Микелла стала лидером рейтинга, исполнив песню недавно скончавшейся Юлии Началовой "Герой не моего романа".